закрыть
20 января 2024, суббота, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тревожный звонок для Путина

1
  • 20.01.2024, 20:16
  • 4,272
Тревожный звонок для Путина

В Китае обостряется дефляция.

Экономисты продолжают оценивать процессы в Китае как дефляционные, выражая беспокойство по поводу его экономического состояния. Однако сложность заключается в непрозрачности китайской статистики, и анализ проводится на основе косвенных данных - пишет dialog.ua со ссылкой на New York Times.

Тревожные Параллели

Этот звоночек становится особенно тревожным, учитывая опыт Японии и других азиатских «тигров», переживших кризисы 90-х годов. В их случае дефляционный период, продолжавшийся примерно полтора-два года, предшествовал экономическому краху.

Примеры из истории

Даже экономика России перед дефолтом 1998 года прошла через подобный период. Однако, из-за небольших масштабов экономики, он был относительно коротким.

Долгий путь дефляции в Китае

Для Китая с его огромной экономикой дефляционный период может быть более продолжительным, чем у Японии. Это вызывает беспокойство, так как глубина падения и длительность полной стагнации могут быть значительными.

Последствия для России

Для России, являющейся тотально зависимой от Китая, это является негативной вестью. В случае кризиса Китай, вероятно, будет использовать свои колонии, истощая их ресурсы, чтобы отсрочить свой крах. Кроме того, российская экономика, ориентированная на Китай, окажется в безвыходном положении, если Китай столкнется с полноценным кризисом.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко