Тревожный звонок для Путина 1 20.01.2024, 20:16

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В Китае обостряется дефляция.

Экономисты продолжают оценивать процессы в Китае как дефляционные, выражая беспокойство по поводу его экономического состояния. Однако сложность заключается в непрозрачности китайской статистики, и анализ проводится на основе косвенных данных - пишет dialog.ua со ссылкой на New York Times.

Тревожные Параллели

Этот звоночек становится особенно тревожным, учитывая опыт Японии и других азиатских «тигров», переживших кризисы 90-х годов. В их случае дефляционный период, продолжавшийся примерно полтора-два года, предшествовал экономическому краху.

Примеры из истории

Даже экономика России перед дефолтом 1998 года прошла через подобный период. Однако, из-за небольших масштабов экономики, он был относительно коротким.

Долгий путь дефляции в Китае

Для Китая с его огромной экономикой дефляционный период может быть более продолжительным, чем у Японии. Это вызывает беспокойство, так как глубина падения и длительность полной стагнации могут быть значительными.

Последствия для России

Для России, являющейся тотально зависимой от Китая, это является негативной вестью. В случае кризиса Китай, вероятно, будет использовать свои колонии, истощая их ресурсы, чтобы отсрочить свой крах. Кроме того, российская экономика, ориентированная на Китай, окажется в безвыходном положении, если Китай столкнется с полноценным кризисом.