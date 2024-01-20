Тревожный звонок для Путина

Тревожный звонок для Путина1
- 20.01.2024, 20:16
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В Китае обостряется дефляция.
Экономисты продолжают оценивать процессы в Китае как дефляционные, выражая беспокойство по поводу его экономического состояния. Однако сложность заключается в непрозрачности китайской статистики, и анализ проводится на основе косвенных данных - пишет dialog.ua со ссылкой на New York Times.
Тревожные Параллели
Этот звоночек становится особенно тревожным, учитывая опыт Японии и других азиатских «тигров», переживших кризисы 90-х годов. В их случае дефляционный период, продолжавшийся примерно полтора-два года, предшествовал экономическому краху.
Примеры из истории
Даже экономика России перед дефолтом 1998 года прошла через подобный период. Однако, из-за небольших масштабов экономики, он был относительно коротким.
Долгий путь дефляции в Китае
Для Китая с его огромной экономикой дефляционный период может быть более продолжительным, чем у Японии. Это вызывает беспокойство, так как глубина падения и длительность полной стагнации могут быть значительными.
Последствия для России
Для России, являющейся тотально зависимой от Китая, это является негативной вестью. В случае кризиса Китай, вероятно, будет использовать свои колонии, истощая их ресурсы, чтобы отсрочить свой крах. Кроме того, российская экономика, ориентированная на Китай, окажется в безвыходном положении, если Китай столкнется с полноценным кризисом.