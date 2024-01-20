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В Бобруйске на полчаса задержали поезд: допрашивали помощника машиниста

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  • 20.01.2024, 20:24
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В Бобруйске на полчаса задержали поезд: допрашивали помощника машиниста

История о непрерывно усиливающейся истерии «правящей верхушки».

Пассажирский поезд межрегиональных линий бизнес-класса №747 сообщением Гомель — Минск-Пассажирский был задержан на полчаса из-за действий милиции. Это случилось 14 января, подробности инцидента опубликовало «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Из-за срабатывания аварийного оборудования машинист и его помощник решили провести осмотр состава во время двухминутной остановки в Бобруйске.

Во время осмотра поезда к помощнику машиниста подошли сотрудники милиции и потребовали объяснений: кто он такой и чем он занимается, находясь на станционных путях.

В итоге он был принудительно доставлен в линейное отделение станции. По словам помощника машиниста, милиционеров не убедили ни его форма железнодорожника, ни просьба проверить его личность у машиниста.

Разбирательство длилось полчаса, после уточнения данных помощника машиниста отпустили.

В «Сообществе железнодорожников Беларуси» этот случай называют очередным примером милицейского беспредела. В этой конкретной истории речь идет о нескольких сотнях пассажиров, которым пришлось ожидать в неведении отправления поезда.

А также о том, что такие действия «вызывают технологический сбой в работе станции и, возможно, в движении пассажирских поездов на всем участке».

По сути, силовики гоняются за собственной тенью. Совершенно очевидно, что это происшествие является следствием непрерывно усиливающейся истерии «правящей верхушки».

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