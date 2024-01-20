Украинские бойцы одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции 1 20.01.2024, 20:29

Видеофакт.

Украинские бойцы на фронте одним беспилотником выбили оккупантов из занятой позиции. Таким образом, защитники напомнили о важности FPV-дронов на войне.

Видео было опубликовано в Telegram Сухопутных войск Украины. На кадрах видно, как украинский дрон кружит над вражескими позициями, а испуганные оккупанты разбегаются по сторонам.

FPV-дроны – вид беспилотников, управление которыми осуществляется с помощью функции передачи видео в реальном времени с камеры. Оператор управляет беспилотником с помощью пульта и видит местность вокруг беспилотника в реальном времени с помощью специальных очков, как будто он сидит внутри самого беспилотника, подобно пилоту. В гражданской жизни такие дроны используют для развлечений.