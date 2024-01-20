закрыть
20 января 2024, суббота, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции

1
  • 20.01.2024, 20:29
Украинские бойцы одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции

Видеофакт.

Украинские бойцы на фронте одним беспилотником выбили оккупантов из занятой позиции. Таким образом, защитники напомнили о важности FPV-дронов на войне.

Видео было опубликовано в Telegram Сухопутных войск Украины. На кадрах видно, как украинский дрон кружит над вражескими позициями, а испуганные оккупанты разбегаются по сторонам.

FPV-дроны – вид беспилотников, управление которыми осуществляется с помощью функции передачи видео в реальном времени с камеры. Оператор управляет беспилотником с помощью пульта и видит местность вокруг беспилотника в реальном времени с помощью специальных очков, как будто он сидит внутри самого беспилотника, подобно пилоту. В гражданской жизни такие дроны используют для развлечений.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко