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Эксперт о протестах в Башкортостане: Костер будет разгораться

  • 20.01.2024, 20:57
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Эксперт о протестах в Башкортостане: Костер будет разгораться

Кремлю посланы серьезные сигналы.

РФ всколыхнули протесты - в Башкортостане люди вышли на улицы в защиту активиста Фаиля Алсынова.

Это мощный сигнал Кремлю. Об этом «24 Каналу» заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

«Насколько я знаю, в Уфе собрались возле памятника Салавату Юлаеву – это национальный герой Башкортостана. Это мощно и символично. Это тоже сигнал Кремлю», – сказал Мусиенко.

Протесты в Башкортостане начались 15 января. Их пытались подавить силовики, в частности, в Уфе сообщалось о нескольких задержанных.

«Они силу применяют, а люди выходят и не боятся. Думаю, что протест никуда не исчезнет. Возможно, этой репрессивной силовой машине удастся погасить это на определенный период. Но оно будет теплиться внутри и костер будет разжигаться», – отметил Мусиенко.

Более того – активисты призывают своих военных, которые сейчас воюют против Украины, вернуться домой и защищать свой народ. Это еще один сигнал для российского диктатора.

«Я поддерживаю народ Башкортостана, который хочет бороться за свою свободу. Кто поддерживает выход башкирских солдат из войны, возвращение их домой и бороться там за свои права», – добавил военный эксперт.

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