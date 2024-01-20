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ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию «Фара»

  • 20.01.2024, 21:22
ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию «Фара»

Ее обнаружили во время ведения разведки на Южном направлении.

Военные Вооруженных сил Украины с помощью дрона уничтожили российскую радиолокационную станцию «Фара». Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

По данным военных, во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил портативную радиолокационную станцию «Фара-ПВ».

«В результате огневого поражения ударным дроном радиолокационная станция противника уничтожена», - добавили в ССО.

На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили и ликвидировали российскую радиолокационную станцию.

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