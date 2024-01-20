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У Байдена посоветовали Ким Чен Ыну кормить народ КНДР, а не наращивать армию

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  • 20.01.2024, 21:35
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У Байдена посоветовали Ким Чен Ыну кормить народ КНДР, а не наращивать армию
Ким Чен Ын

Ранее Северная Корея заявила об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты.

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну лучше бы кормить народ КНДР, а не наращивать армию. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

- Вы должны серьезно относиться к подобной риторике (об уничтожении Южной Кореи, США и Японии с помощью ядерного оружия, - ред.) человека, возглавляющего режим, который продолжает развивать передовой военный потенциал, включая ядерный, - заявил он.

Кирби отметил, что США делают все, чтобы попытаться противостоять угрозе со стороны КНДР.

- Вы должны относиться к этому серьезно. Ким Чен Ыну следует больше сосредоточиться на том, чтобы накормить свой народ, а не на покупке и приобретении передового военного потенциала, - подчеркнул он.

Военная политика КНДР

Северная Корея иногда заявляет о своем статусе ядерного государства и регулярно производит испытания баллистических ракет. Эти испытания вызывают озабоченность в США, Южной Корее и Японии.

Ранее стало известно, что Северная Корея заявила об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты.

Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.

В Белом доме заявили, что характер угрозы безопасности, исходящей от Северной Кореи, может радикально измениться в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.

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