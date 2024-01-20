закрыть
20 января 2024, суббота, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Машине 26 лет, а состояние — новой!»

1
  • 20.01.2024, 21:41
  • 3,328
«Машине 26 лет, а состояние — новой!»

Минчанин о «непроходной» Nissan Micra из Германии.

Av.by поделился весьма необычной историей покупки 26-летнего Nissan Micra. Хетчбэк достался белорусу за бесценок, а вот ввезти его оказалось не так просто. Обо всём по порядку!

«Первая хозяйка сдала на металлолом за €150»

Для минчанина Александра пригон Nissan Micra 1998 года выпуска — не первый опыт покупки авто из Европы. Ранее мужчина привёз себе бензиновую Opel Insignia, на которой ездит по сей день.

— За «Ниссаном» я отправился в Германию, потому что попросил тесть, — начинает собеседник. — На тот момент он уже тяжело болел — можно ли отказать умирающему человеку? Nissan Micra предназначался только-только закончившей автошколу сестре моей жены. Ей нужна была машинка, чтобы ездить на работу, а здесь как нельзя кстати подвернулся данный хетчбэк.

— «Микра» тоже возникла не из воздуха. Родной дядя супруги живёт в Германии и работает на приёмке металлолома — грубо говоря, через него проходит весь автомобильный шрот. Nissan ему когда-то привезла первая владелица машины, сдав его по цене металлолома. Представьте, тонна стоит 200 евро, а Micra весит 780 кг. В итоге женщине заплатили плюс-минус €150. Хетчбэк оказался в идеальном состоянии, так что родственники какое-то время пользовались им, пока не обзавелись новым авто.

— Тесть со своими братьями постановили: машину можно пригнать племяннице. Я не сопротивлялся желанию человека на последних месяцах жизни — заплатил бы за эту «Микру», сколько бы она ни стоила.

За Nissan Micra ничего не платили, но мы побоялись оформлять дарственную, не зная, как отреагирует таможня. Потому составили договор купли-продажи, хотя фактически он был подарен. Более того, на машину повесили красные немецкие «транзиты», которые со страховкой стоят 170 евро, то есть дороже самого авто.

— И вот мы двинулись в Европу за автомобилем. Встретились с родственниками в Вильнюсе, чтобы не ехать в Германию, — и для них мини-путешествие, и для нас. Отдохнув и пообщавшись, отправились на таможню. Здесь-то и начались приключения, — интригующе произносит Александр.

— По документам, которые составляли в Германии, владельцем машины везде должен значиться льготник — мой покойный тесть. Всё сделали по закону, но забыли про экспортную декларацию. Хохма! Приезжаем мы на литовскую границу утром понедельника — никакой очереди. Подходим довольные к работнику и отдаём бумаги — проверяет. А далее следует вопрос, где экспортная декларация. Говорит, если её нет — поезжайте назад в Германию...

Разобравшись, выяснили, что в 16 км от пункта пропуска есть таможенный терминал и в нём могут оформить этот документ. Объяснили там сотрудникам ситуацию — они приступили к делу.

— И вот на данном этапе мы узнаём, что 15 сентября ввели санкции в отношении перегонщиков, а я везу машину по доверенности, то есть считаюсь перегонщиком. Получается, не имею права оформлять экспортную декларацию на человека, который не едет за рулём. За это штраф от 300 до 6 000 евро и арест на несколько суток, — поясняет герой. — Вот и получилось, что машина куплена на тестя, а экспортная декларация выписана на мою жену. Просто повезло: литовские таможенники не стали проверять. Насколько я понимаю, сейчас так все пригонщики и поступают.

— С литовской стороны попали на нашу таможню. Досмотр и контроль прошли успешно, после чего нас отправили на процедуру таможенной очистки. В общем, всё как положено. Процесс продвигался удачно, пока декларант не задала обескураживающий вопрос: «А какой у вас тип транспортного средства?»

Разумеется, легковая машина. И снова вопрос: «А где у вас это указано? В ваших документах нет такого».

— Наверное, это главная причина, почему я захотел поделиться своей историей, — чтобы мой опыт был полезен другим. В графе G официального немецкого брифа, где указывают тип транспортного средства, стояло: «01». Суть в том, что в начале нулевых ООН приняла новую классификацию транспортных средств. Согласно ей, в графе должно стоять M-1 или N-1 — легковой или грузо-пассажирский автомобиль соответственно. 01 — не существующее ныне обозначение.

— Пока пытались разобраться, я просидел на таможне семь часов. Они сказали, мол, если я не могу доказать, что это легковая машина, то она либо грузовая, либо вообще не автомобиль. Таково было утверждение. При этом в брифе на немецком написано: «Personenkraftwagen» — «легковой автомобиль». Убедить в очевидном никого не получилось…

Потом мне сообщили, что по новой классификации «01» — это прицеп. Я стал шутить: «Давайте растаможивать как прицеп!» А это 50% от стоимости и дешевле для меня. Ответили: «Нельзя». Вот такой парадокс! Nissan Micra — не грузовик, не легковушка, не прицеп, а что же тогда? — смеётся собеседник.

— Одним словом, спустя семь часов не разрешили мне растаможить автомобиль. Правда, предложили сделать за 135 рублей гарантию, согласно которой я после прохождения пункта «Каменный Лог» в течение суток я обязан приехать в таможенный терминал, расположенный на брестской трассе, и сдать машину на СВХ. За неявку — штрафы.

— На следующий день я приехал в таможенный терминал и сдал машину на СВХ: отдал 35 рублей за сутки хранения. Приключения в «Каменном Логе» закончились, но начались на СВХ, — с усмешкой произносит герой. — Пришёл к декларанту — результат тот же: отправили на таможню. Там сотрудница посоветовала взять справку у дилера. Я связался с «официалами» (кстати, им очень благодарен за оперативность) и через 15 минут получил ответ, что подтвердить тип транспортного средства они не могут, так как «модель официально никогда не ввозилась на территорию Беларуси и не проходила сертификацию».

— Предложили ещё один вариант — съездить на полигон БНТУ и получить одобрение там. Нахожу все контакты, дозваниваюсь, объясняю ситуацию… На вопрос, когда можно пройти, ответили, что хоть завтра — даже с выездом на место нахождения автомобиля. Хотя мне назвали стоимость 600 рублей, порекомендовали уточнить в бухгалтерии. Честно говоря, на этом этапе я насторожился.

В бухгалтерии всё подтвердили, но спросили, есть ли кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС». Если нет — нужно ставить, а обойдётся это в 2 850 рублей. И тут девушка произносит самое важное: «Понимаете, вместе с кнопкой необходим сертификат официального установщика, а в Беларуси этого никто не делает». Всё — круг замкнулся!

— Представляете, в каком состоянии я тогда находился? Прихожу к декларанту, а сам весь на эмоциях. К тому моменту у работников произошла пересменка — заступила очень гибкая сотрудница. Приняла документы, перепроверила, выслушала меня, а после отправила растаможивать Nissan Micra. «Вероятно, немцы ошиблись», — коротко сказала она. Всё решил человеческий фактор и здравый подход, но два-три дня жизни были потрачены впустую.

— Честно говоря, мне и литовцы предлагали перекупить этот Nissan Micra, когда у нас на границе возникли вопросы. Видели, в каком состоянии автомобиль, и вникли в суть ситуации. Причём, поймите, авто действительно везли для себя, без «вешалок»… Это не Mercedes-Benz за 200 тысяч евро, пригоняемый под льготу, а хетчбэк, сданный в Германии на металлолом — выброшенный. Бесплатная машина, из-за которой нажил головную боль на обеих таможнях, благо люди вошли в положение.

«Кузов в идеальном состоянии — ни одного „жука“!»

Оказавшийся в центре сегодняшнего материала Nissan Micra — экземпляр второго поколения. Такие выпускали с 1992-го по 2000-й. Под капотом автомобиля находится 55-сильный бензиновый двигатель с рабочим объёмом 998 куб. см.

— Здесь объём мотора — 998 «кубиков», и за каждый пришлось отдать по 3 евро. Итого за растаможку — €1 497 (около $1 630) с учётом льготы. Утильсбор — 1 225,1 BYN, или без малого 400 долларов на тот момент. Если не брать косвенные затраты на постановку на учёт и топливо, то хетчбэк обошёлся в 2 000 долларов.

— При этом машина в состоянии новой: она своим ходом прошла 1 800 км от Гамбурга до Минска. Сестра жены катается без проблем, хотя сейчас зима — вокруг всё завалено сугробами. Довольна и балдеет от «Микры»: она не подводит и заводится в любые морозы с одного «тычка». Пригоняли с пробегом 150 тысяч, а теперь на одометре уже 162 тысячи километров.

— В Nissan на «приборке» не горит ни одна лампочка, ведь работает всё! Кнопки, панели, педали, руль и селектор МКПП не затёрты. В подполе багажника лежит запаска, которую 26 лет оттуда не доставали. Есть инжектор, ABS, гидроусилитель, центральный замок с ключа, кондиционер и «подушки» в сиденьях, хотя стеклоподъёмников нет, — улыбается мужчина. — Да и расход смешной: около пяти литров бензина. Заправил — и два месяца катайся!

— Кузов в идеальном состоянии — куда ни глянь. Родственники в Германии обработали проблемные места антикоррозийным составом. Пороги, крылья, капот, стаканы амортизаторов — всё целое. Нюансы нужно хорошенько поискать, но скажу по секрету: их попросту нет. Ни одного «жука» не обнаружил. Стёкла по кругу стоят все заводские. Одним словом, машина отражает щепетильное отношение немцев к своему транспорту.

— Если за автомобилем следить, то он ещё столько же отъездит. А за две тысячи долларов у нас можно что-то купить? Только настоящий металлолом, который рядом с этим Nissan Micra не стоит. Некоторые удивляются, мол, зачем я пригнал то, чего и в Беларуси хватает. Катайся наши люди на таких 26-летних машинах, авторынок выглядел бы совершенно иначе, — завершает Александр.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко