«Машине 26 лет, а состояние — новой!» 1 20.01.2024, 21:41

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Минчанин о «непроходной» Nissan Micra из Германии.

Av.by поделился весьма необычной историей покупки 26-летнего Nissan Micra. Хетчбэк достался белорусу за бесценок, а вот ввезти его оказалось не так просто. Обо всём по порядку!

«Первая хозяйка сдала на металлолом за €150»

Для минчанина Александра пригон Nissan Micra 1998 года выпуска — не первый опыт покупки авто из Европы. Ранее мужчина привёз себе бензиновую Opel Insignia, на которой ездит по сей день.

— За «Ниссаном» я отправился в Германию, потому что попросил тесть, — начинает собеседник. — На тот момент он уже тяжело болел — можно ли отказать умирающему человеку? Nissan Micra предназначался только-только закончившей автошколу сестре моей жены. Ей нужна была машинка, чтобы ездить на работу, а здесь как нельзя кстати подвернулся данный хетчбэк.

— «Микра» тоже возникла не из воздуха. Родной дядя супруги живёт в Германии и работает на приёмке металлолома — грубо говоря, через него проходит весь автомобильный шрот. Nissan ему когда-то привезла первая владелица машины, сдав его по цене металлолома. Представьте, тонна стоит 200 евро, а Micra весит 780 кг. В итоге женщине заплатили плюс-минус €150. Хетчбэк оказался в идеальном состоянии, так что родственники какое-то время пользовались им, пока не обзавелись новым авто.

— Тесть со своими братьями постановили: машину можно пригнать племяннице. Я не сопротивлялся желанию человека на последних месяцах жизни — заплатил бы за эту «Микру», сколько бы она ни стоила.

За Nissan Micra ничего не платили, но мы побоялись оформлять дарственную, не зная, как отреагирует таможня. Потому составили договор купли-продажи, хотя фактически он был подарен. Более того, на машину повесили красные немецкие «транзиты», которые со страховкой стоят 170 евро, то есть дороже самого авто.

— И вот мы двинулись в Европу за автомобилем. Встретились с родственниками в Вильнюсе, чтобы не ехать в Германию, — и для них мини-путешествие, и для нас. Отдохнув и пообщавшись, отправились на таможню. Здесь-то и начались приключения, — интригующе произносит Александр.

— По документам, которые составляли в Германии, владельцем машины везде должен значиться льготник — мой покойный тесть. Всё сделали по закону, но забыли про экспортную декларацию. Хохма! Приезжаем мы на литовскую границу утром понедельника — никакой очереди. Подходим довольные к работнику и отдаём бумаги — проверяет. А далее следует вопрос, где экспортная декларация. Говорит, если её нет — поезжайте назад в Германию...

Разобравшись, выяснили, что в 16 км от пункта пропуска есть таможенный терминал и в нём могут оформить этот документ. Объяснили там сотрудникам ситуацию — они приступили к делу.

— И вот на данном этапе мы узнаём, что 15 сентября ввели санкции в отношении перегонщиков, а я везу машину по доверенности, то есть считаюсь перегонщиком. Получается, не имею права оформлять экспортную декларацию на человека, который не едет за рулём. За это штраф от 300 до 6 000 евро и арест на несколько суток, — поясняет герой. — Вот и получилось, что машина куплена на тестя, а экспортная декларация выписана на мою жену. Просто повезло: литовские таможенники не стали проверять. Насколько я понимаю, сейчас так все пригонщики и поступают.

— С литовской стороны попали на нашу таможню. Досмотр и контроль прошли успешно, после чего нас отправили на процедуру таможенной очистки. В общем, всё как положено. Процесс продвигался удачно, пока декларант не задала обескураживающий вопрос: «А какой у вас тип транспортного средства?»

Разумеется, легковая машина. И снова вопрос: «А где у вас это указано? В ваших документах нет такого».

— Наверное, это главная причина, почему я захотел поделиться своей историей, — чтобы мой опыт был полезен другим. В графе G официального немецкого брифа, где указывают тип транспортного средства, стояло: «01». Суть в том, что в начале нулевых ООН приняла новую классификацию транспортных средств. Согласно ей, в графе должно стоять M-1 или N-1 — легковой или грузо-пассажирский автомобиль соответственно. 01 — не существующее ныне обозначение.

— Пока пытались разобраться, я просидел на таможне семь часов. Они сказали, мол, если я не могу доказать, что это легковая машина, то она либо грузовая, либо вообще не автомобиль. Таково было утверждение. При этом в брифе на немецком написано: «Personenkraftwagen» — «легковой автомобиль». Убедить в очевидном никого не получилось…

Потом мне сообщили, что по новой классификации «01» — это прицеп. Я стал шутить: «Давайте растаможивать как прицеп!» А это 50% от стоимости и дешевле для меня. Ответили: «Нельзя». Вот такой парадокс! Nissan Micra — не грузовик, не легковушка, не прицеп, а что же тогда? — смеётся собеседник.

— Одним словом, спустя семь часов не разрешили мне растаможить автомобиль. Правда, предложили сделать за 135 рублей гарантию, согласно которой я после прохождения пункта «Каменный Лог» в течение суток я обязан приехать в таможенный терминал, расположенный на брестской трассе, и сдать машину на СВХ. За неявку — штрафы.

— На следующий день я приехал в таможенный терминал и сдал машину на СВХ: отдал 35 рублей за сутки хранения. Приключения в «Каменном Логе» закончились, но начались на СВХ, — с усмешкой произносит герой. — Пришёл к декларанту — результат тот же: отправили на таможню. Там сотрудница посоветовала взять справку у дилера. Я связался с «официалами» (кстати, им очень благодарен за оперативность) и через 15 минут получил ответ, что подтвердить тип транспортного средства они не могут, так как «модель официально никогда не ввозилась на территорию Беларуси и не проходила сертификацию».

— Предложили ещё один вариант — съездить на полигон БНТУ и получить одобрение там. Нахожу все контакты, дозваниваюсь, объясняю ситуацию… На вопрос, когда можно пройти, ответили, что хоть завтра — даже с выездом на место нахождения автомобиля. Хотя мне назвали стоимость 600 рублей, порекомендовали уточнить в бухгалтерии. Честно говоря, на этом этапе я насторожился.

В бухгалтерии всё подтвердили, но спросили, есть ли кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС». Если нет — нужно ставить, а обойдётся это в 2 850 рублей. И тут девушка произносит самое важное: «Понимаете, вместе с кнопкой необходим сертификат официального установщика, а в Беларуси этого никто не делает». Всё — круг замкнулся!

— Представляете, в каком состоянии я тогда находился? Прихожу к декларанту, а сам весь на эмоциях. К тому моменту у работников произошла пересменка — заступила очень гибкая сотрудница. Приняла документы, перепроверила, выслушала меня, а после отправила растаможивать Nissan Micra. «Вероятно, немцы ошиблись», — коротко сказала она. Всё решил человеческий фактор и здравый подход, но два-три дня жизни были потрачены впустую.

— Честно говоря, мне и литовцы предлагали перекупить этот Nissan Micra, когда у нас на границе возникли вопросы. Видели, в каком состоянии автомобиль, и вникли в суть ситуации. Причём, поймите, авто действительно везли для себя, без «вешалок»… Это не Mercedes-Benz за 200 тысяч евро, пригоняемый под льготу, а хетчбэк, сданный в Германии на металлолом — выброшенный. Бесплатная машина, из-за которой нажил головную боль на обеих таможнях, благо люди вошли в положение.

«Кузов в идеальном состоянии — ни одного „жука“!»

Оказавшийся в центре сегодняшнего материала Nissan Micra — экземпляр второго поколения. Такие выпускали с 1992-го по 2000-й. Под капотом автомобиля находится 55-сильный бензиновый двигатель с рабочим объёмом 998 куб. см.

— Здесь объём мотора — 998 «кубиков», и за каждый пришлось отдать по 3 евро. Итого за растаможку — €1 497 (около $1 630) с учётом льготы. Утильсбор — 1 225,1 BYN, или без малого 400 долларов на тот момент. Если не брать косвенные затраты на постановку на учёт и топливо, то хетчбэк обошёлся в 2 000 долларов.

— При этом машина в состоянии новой: она своим ходом прошла 1 800 км от Гамбурга до Минска. Сестра жены катается без проблем, хотя сейчас зима — вокруг всё завалено сугробами. Довольна и балдеет от «Микры»: она не подводит и заводится в любые морозы с одного «тычка». Пригоняли с пробегом 150 тысяч, а теперь на одометре уже 162 тысячи километров.

— В Nissan на «приборке» не горит ни одна лампочка, ведь работает всё! Кнопки, панели, педали, руль и селектор МКПП не затёрты. В подполе багажника лежит запаска, которую 26 лет оттуда не доставали. Есть инжектор, ABS, гидроусилитель, центральный замок с ключа, кондиционер и «подушки» в сиденьях, хотя стеклоподъёмников нет, — улыбается мужчина. — Да и расход смешной: около пяти литров бензина. Заправил — и два месяца катайся!

— Кузов в идеальном состоянии — куда ни глянь. Родственники в Германии обработали проблемные места антикоррозийным составом. Пороги, крылья, капот, стаканы амортизаторов — всё целое. Нюансы нужно хорошенько поискать, но скажу по секрету: их попросту нет. Ни одного «жука» не обнаружил. Стёкла по кругу стоят все заводские. Одним словом, машина отражает щепетильное отношение немцев к своему транспорту.

— Если за автомобилем следить, то он ещё столько же отъездит. А за две тысячи долларов у нас можно что-то купить? Только настоящий металлолом, который рядом с этим Nissan Micra не стоит. Некоторые удивляются, мол, зачем я пригнал то, чего и в Беларуси хватает. Катайся наши люди на таких 26-летних машинах, авторынок выглядел бы совершенно иначе, — завершает Александр.