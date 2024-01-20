The Economist: Cоглашение между Украиной и Британией готовит мир к вступлению Киева в НАТО 20.01.2024, 22:13

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Лондон сделал весомый шаг в сдерживании Кремля.

Подписанное между Украиной и Великобританией соглашение в сфере безопасности - фундамент для вступления Киева в НАТО. Такая точка зрения озвучивается в материале The Economist (перевод — dialog.ua).

Автор публикации отмечает, что упомянутое соглашение постепенно переводит Украину в западное пространство безопасности, не требуя размещения войск Североатлантического альянса на украинской территории. Оно приучает мир к участию Киева в жизни НАТО и создает почву для вступления украинского государства в Альянс, решение о котором было принято еще на Бухарестском саммите в 2008 году.

«Это лучшая гарантия безопасности не только для Украины, но и для всей Восточной Европы», - сказано в статье.

Заключив соглашение с Украиной, британская сторона сделала весомый шаг в сдерживании Кремля, которому должны последовать другие союзники, чтобы совместными усилиями оказать огромное влияние на агрессию России и ее будущие амбиции, подчеркивает автор.