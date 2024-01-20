Валютный провал 20.01.2024, 22:35

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Рубль должен упасть и ничто не предвещает улучшений.

Центральный банк РФ опубликовал оценку платежного баланса за 2023 год. И это настоящий провал, пишет телеграм-канал «Мой друг доллар». Сальдо счета текущих операций в 2023 году упало в пять раз по сравнению с 2022-ым годом.

Да и эти цифры — дутые. Десятки миллиардов долларов «застряли» в индийских рупиях и фактически не вернулись в Россию. В миллиарды долларов дополнительных издержек обходится торговля нефтью. А остальное — преимущественно юань, а не доллар или евро, нужные для импорта.

Очевидно, что в такой ситуации рубль должен падать, что он и делал в 2023 году. Россияне должны были бы иметь уже сейчас не менее 120 рублей/$.

Если бы не резкое повышение ключевой ставки, введение обязательной продажи валюты, допналоги с уплатой до конца года и т. д. Сами по себе эти чрезвычайные меры — лишнее доказательство силы тренда российского рубля к падению.

И в 2024-м ничто не предвещает улучшения ситуации: цены на нефть и остальные товары российского экспорта относительно низки, отток капитала продолжается, вопрос с Индией не решен и т. д. В общем, денег нет.

Чрезвычайные меры надо рано или поздно ослаблять, иначе они сами начнут «съедать» валютный приток в страну. Они формируют «дешевый доллар», который вызывает дополнительный спрос на импорт и не дает допдоходов экспортерам. Так что после выборов, к середине 2024 года ЦБ будет стремится сократить или отменить «чрезвычайку». Что приведет рубль к 120 и далее...