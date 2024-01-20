закрыть
20 января 2024, суббота, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Валютный провал

  • 20.01.2024, 22:35
  • 2,378
Валютный провал

Рубль должен упасть и ничто не предвещает улучшений.

Центральный банк РФ опубликовал оценку платежного баланса за 2023 год. И это настоящий провал, пишет телеграм-канал «Мой друг доллар». Сальдо счета текущих операций в 2023 году упало в пять раз по сравнению с 2022-ым годом.

Да и эти цифры — дутые. Десятки миллиардов долларов «застряли» в индийских рупиях и фактически не вернулись в Россию. В миллиарды долларов дополнительных издержек обходится торговля нефтью. А остальное — преимущественно юань, а не доллар или евро, нужные для импорта.

Очевидно, что в такой ситуации рубль должен падать, что он и делал в 2023 году. Россияне должны были бы иметь уже сейчас не менее 120 рублей/$.

Если бы не резкое повышение ключевой ставки, введение обязательной продажи валюты, допналоги с уплатой до конца года и т. д. Сами по себе эти чрезвычайные меры — лишнее доказательство силы тренда российского рубля к падению.

И в 2024-м ничто не предвещает улучшения ситуации: цены на нефть и остальные товары российского экспорта относительно низки, отток капитала продолжается, вопрос с Индией не решен и т. д. В общем, денег нет.

Чрезвычайные меры надо рано или поздно ослаблять, иначе они сами начнут «съедать» валютный приток в страну. Они формируют «дешевый доллар», который вызывает дополнительный спрос на импорт и не дает допдоходов экспортерам. Так что после выборов, к середине 2024 года ЦБ будет стремится сократить или отменить «чрезвычайку». Что приведет рубль к 120 и далее...

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко