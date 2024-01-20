Как выгнать путинскую армию из Запорожской АЭС 20.01.2024, 23:01

Объяснил полковник ВСУ.

МАГАТЭ снова выразило обеспокоенность, потому что россияне заново заминировали периметр ЗАЭС. На самом деле, если бы у МАГАТЭ было желание, уже давно сделало бы так, чтобы оккупантов на ЗАЭС не было.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в военном обзоре на «24 Канале» рассказал, что с военной точки зрения заминирование станции – правильное решение для россиян. Относительно мин по периметру ЗАЭС уже высказались в МАГАТЭ.

Минирование ЗАЭС

Свитан отметил, что никто освобождать станцию зимой не будет. Весной же могут планироваться определенные операции, в том числе и с прямой высадкой десанта, поэтому россияне «обезопасили» себя, снова заминировав станцию. Ядерная безопасность – это то, чем должно заниматься МАГАТЭ, которое любит «целоваться» с Путиным.

- Если бы МАГАТЭ захотело убрать россиян с территории ЗАЭС, то оно бы 300 раз это сделало, остановив контракты и допуски «Росатома» на строящиеся станции в Турции и Венгрии. Ни одного российского солдата не осталось бы там, ни одной мины, потому что это потерянные миллиарды долларов для «Росатома», — заметил военный эксперт.

Пожар нефтебазы на Брянщине продолжается

Как сказал полковник запаса ВСУ, попадание по нефтебазе в Брянской области было очень серьезным. Потом было еще и добивание по горящему объекту. Никто не будет ее тушить, пока она полностью не сгорит. Удары по таким объектам очень важны, ведь топливо – это «кровь» армии.

«У российской армии огромное потребление топлива. Это одна из первых задач. Хотелось бы еще больше таких качественно выполненных задач. ГУР отработало. Разведали, доразведывали, уточнили, выполнили боевую задачу, а затем еще и контрольным прибили эту базу», — подчеркнул Свитан.

Пуск БПЛА по российским объектам из России

По словам летчика-инструктора, БПЛА, выполняющие удары по российским объектам, в основном летят 500 – 700 километров. Есть БПЛА, которым непосредственно управляет человек-оператор и направляет дрон точно в цель. Пуски таких дронов могут происходить и с территории России, потому что нет смысла дрону преодолевать большее расстояние с территории Украины.

- Проще зайти группой на территорию России или использовать скрытых агентов на территории России, партизанские отряды, ставить определенные задачи силам национального сопротивления, так как их в России достаточно, чтобы выполнять такого рода мероприятия, – подчеркнул полковник запаса ВСУ.