За год у перевозчиков в Беларуси изъяли 280 машин 20.01.2024, 23:15

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Сколько вернули владельцам?

В минувшем году в Сети не раз появлялись новости о транспортных средствах белорусских перевозчиках, изъятых за нарушения. Сколько всего машин отправилось на штрафстоянку и какое количество вернулось владельцам, подсчитали в Минтрансе.

В 2023 году Транспортная инспекция провела 919 контрольных закупок (метод контроля, используемый для выявления недобросовестных автомобильных перевозчиков). Всего сотрудниками ТИ выявлено 1 467 административных правонарушений, в том числе около 300 фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

По информации ведомства, было изъято 280 автомобилей: 128 легковых, 149 микроавтобусов и 3 автобуса. При этом собственникам возвращено 175 авто: 77 легковых, 97 микроавтобусов и 1 автобус.

Напомним, сейчас в Беларуси работают над проектом документа, регулирующего пассажирские перевозки (как ожидается, он вступит в силу во второй половине 2024-го). В частности, предусматривается создание реестра автоперевозок в нерегулярном сообщении. В нём будут содержаться сведения о перевозчиках, водителях, диспетчерах и транспортных средствах.