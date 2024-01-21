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В Жодино дверь автобуса зажала шубу пенсионерки

  • 21.01.2024, 1:25
В Жодино дверь автобуса зажала шубу пенсионерки

Из-за этого она погибла.

Днем 20 января в Жодино 82-летняя пассажирка выходила из автобуса №4 на улице Советской. Двери автобуса зажали шубу пожилой женщины. Она пыталась вытянуть ее, но тщетно.

Женщина упала под колеса автобуса, который начал движение. Пенсионерка сильно пострадала — и умерла в скорой, пишет телеграм-канал «Борисов, Жодино, Крупки — новости».

В отношении 61-летнего водителя автобуса Жодинским горотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи и судмедэксперты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз.

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