«Кремль с помощью Лукашенко создает дополнительные точки напряжения» 21.01.2024, 5:48

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В ГУР Украины дали оценку вовлечению Беларуси в войну.

Ситуация относительно возможного участия Лукашенко в войне РФ против Украины отслеживается, мониторится и изучается украинскими военными. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов, сообщает «Униан».

Комментируя предыдущие заявления ГУР относительно планов Кремля привлечь Беларусь к войне против Украины, он отметил, что Путин использует белорусский фактор для отвлечения украинских сил, резервов, для создания каких-то дополнительных точек напряжения.

«Но до привлечения непосредственно белорусской армии к агрессивной захватнической войне против Украины, сухопутных операций Путин не дошел», - рассказал Юсов.

По его словам, ситуация относительно возможного участия Беларуси в войне отслеживается, мониторится и изучается украинскими военными.

Напомним, что на днях белорусские военные отбыли в РФ изучать опыт войны против Украины. После обучения они как инструкторы будут передавать полученный опыт подразделениям ВС страны.

Также Лукашенко заявил, что Путин «подарил» ему ядерные ракеты.