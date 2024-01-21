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ВСУ ликвидировали топ-пилота РФ, который совершил более 500 боевых вылетов

  • 21.01.2024, 8:44
  • 3,874
ВСУ ликвидировали топ-пилота РФ, который совершил более 500 боевых вылетов

Опытный российский штурман «встретил» Patriot во время полета.

В декабре прошлого года на Херсонщине в одном из сбитых самолетов Су-34 РФ погиб опытный штурман авиации Вячеслав Киселев. Об этом пишет OSINT-исследователь Necromancer в Х3) (Твиттере).

Так, в одном из трех сбитых в Херсонской области вражеских истребителей-бомбардировщиков находился 36-летний Вячеслав Киселев. Он был очень опытным штурманом ВС РФ и имел за плечами более 500 боевых вылетов. Значительная часть из них, это — бомбардировки сирийских городов.

«Выпускник Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, штурман Су-34 559бап Киселев Вячеслав Александрович 1987 г.р. совершил 500+ боевых вылетов, в марте 2022 года сел в горящем самолете, но 22 декабря 2023 года над Херсонщиной встретил «Патриот» и все», — проинформировал Necromancer.

Оккупант был кавалером двух «Орденов мужества», медалей «За отвагу», «Нестерова» и за «Воинскую доблесть».

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