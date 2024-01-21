«Время начинает играть против Путина» 21.01.2024, 8:49

2,728

Алексей Данилов

Секретарь СНБО Данилов рассказал о национальных бунтах в РФ.

В России растет протестное движение из-за экономических трудностей и недовольства представителей национальных меньшинств. Это означает, что процесс распада Российской империи ускорился и не сбудутся планы президента Владимира Путина по возобновлению оккупации окружающих стран.

О судьбе России, в которой растет количество митингов в отдаленных национальных республиках, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в сообщении на странице Facebook.

Данилов напомнил, что в РФ систематически игнорировались потребности нацменьшинств — игнорировались их язык и культура. Кроме того, с первых дней российско-украинской войны людей, живущих в национальных республиках, отправляли умирать на поле боя – использовали как «расходный материал». Поэтому в отдаленных регионах России начались протесты против действий центральной власти. Он уверен, что именно благодаря этому ускорился отсчет времени до распада империи.

Также Данилов перечислил, какие еще факторы помогут разрушению РФ. По его мнению, этому будут способствовать дефицит продуктов, коммунальные проблемы, невозможность продвижения по карьерной лестнице. К этим факторам прилагаются «игнорирование интересов национальных элит и силовое подавление любых форм регионального протеста».

Секретарь СНБО отметил, что в скором времени в РФ вырастет количество социальных выступлений, которые правительство Путина будет жестоко подавлять. Кроме «карательных мер» и «массовых репрессивных практик», можно ожидать, что Кремль потребует все больше военных побед. Однако Данилов уверен, что времени у России все меньше.

«Путин будет существовать, пока будет продолжаться война, которую он хотел бы вести бесконечно. Но время начинает играть против него, приближая его собственный персональный финал, который будет ужасным», — отметил он.

Напомним, в Башкортостане продолжаются активные задержания протестующих в поддержку активиста Фаиля Алсинова, которого арестовали и обвинили в разжигании межнациональной розни. По всей республике российские силовики задерживают участвовавших в митингах студентов и местных жителей.