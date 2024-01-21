82-летняя россиянка послала Путина «за российским кораблем» 1 21.01.2024, 8:59

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И пристыдила российскую молодежь.

82-летняя гражданка России послала «за российским кораблем» главу Кремля Владимира Путина. Она также призвала российскую молодежь перестать бояться.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

«Я бы его нах… и послала, президента! Если будете бояться – нах…и ничего не будет», – сказала женщина.

Женщине 82, она пережила войну и нищету. И считает, что сейчас, в путинской «стабильной» России, переживает то же – голод и бедность. А более 20 лет правления Путина она назвала «упущением».