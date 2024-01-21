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Гурулев напрасно переживает

  • Александр Невзоров
  • 21.01.2024, 9:08
  • 1,114
Гурулев напрасно переживает
Александр Невзоров

Один выстрел, одна петля, одна табакерка.

Конечно, будет ГУЛАГ. Это неизбежно, ведь беспредел не знает границ и не имеет обратного хода. Согласно законам беспредела, каждое новое зло должно превзойти предыдущее. Путинизм, подобно любому преступлению, может избежать возмездия и продолжать существовать, лишь совершая новые преступления еще более отвратительного характера.

Так что не стоит беспокоиться. Гурулев напрасно переживает. В России произойдет ГУЛАГ, национализация, мобилизация и публичные казни. Все произойдет. Но! Генерал торопится, он бежит впереди паровоза. В игре путинского пасьянса смерти карты следует раскрывать постепенно.

Сначала люди должны порадоваться и понаслаждаться конфискацией имущества у иноагентов, отщепенцев и евреев. Затем - у дезертиров и так далее. Но это не решит проблему. Война останется бессмысленной и позорной. Она продолжит «проигрываться».

Тогда придет время предъявить карту «народных расправ». Они легко организовываются и приносят удовольствие возмущенным патриотам. Затем - публичные казни. Когда они станут обыденным явлением и не изменят ситуацию, тогда можно вводить ГУЛАГ. Это не спасет Россию, но затормозит крах режима на какое-то время. Затем - ядерные кнопки. К сожалению, вектор - упрямая вещь.

Один ракетный запуск может изменить вектор. Один выстрел, одна петля, одна табакерка. Так что не все так уж плохо.

Александр Невзоров, t.me

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