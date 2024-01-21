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Момент удара по порту в Усть-Луге и диалог шокированных россиян показали на видео

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  • 21.01.2024, 9:16
Момент удара по порту в Усть-Луге и диалог шокированных россиян показали на видео

Стратегический терминал вспыхнул, как спичка.

Появилось видео, сделанное сразу после удара БПЛА по терминалу в российском стратегическом морском порту в Усть-Луге (Ленинградская область РФ).

«—Коля, а с чего ты взял, что это дрон?

— Слышал. Думал, это подушка, а оказалось дрон.

— Смотри, пожар все круче и круче», — говорят шокированные россияне.

В этот момент в порту шла погрузка на восемь судов, которые ходят под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга. Их судьба пока неизвестна.

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