На Брест и Гродно обрушились мощные снегопады 1 21.01.2024, 9:25

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Появились впечатляющие кадры того, что творилось на дорогах.

На Брестскую и Гродненскую области 20 января обрушились снегопады. Поступают сообщения о многочисленных авариях. Наряды Госавтоинспекции в двух областях работают в усиленном режиме и сопровождают колонны снегоуборочной техники.

Портал «АвтоГродно» публикует сообщения о многочисленных авариях на дорогах в городе над Неманом. По информации издания, снегопад в Гродно начался в 12 часов в субботу. В ГАИ объявили о плане «Погода» — экипажи стали сопровождать спецтехнику по улицам города, но весь снег в моменте убрать было невозможно.

Проблемы возникли и на загородных автомобильных трассах Гродненской области. Особенно сложно стало передвигаться по узким однополосным дорогам. Например, в Лидском районе возле агрогородка Липнишки автомобиль вылетел за пределы проезжей части.

Аналогичные трудности возникли и в Брестской области. «Виртуальный Брест» сообщает об аварии на улице 60 лет Октября в Пинске. По предварительной информации, вблизи дома №26А, водитель не справился с управлением, съехал на правую по ходу движения обочину, после чего автомобиль опрокинулся на крышу.

Заметена снегом автомагистраль М1 Брест — Минск. Заметно, что снегоочистительная техника не справляется с обильными осадками, и водители вынуждены ехать по неубранной дороге.

Госавтоинспекция призвала белорусов не оставлять свои транспортные средства на проезжей части на длительное время, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники, а также напомнила о необходимости соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений.