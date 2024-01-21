После скандала с Джигурдой Волочкова поддержала войну против Украины 2 21.01.2024, 9:34

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На балерину донесли «ветераны России».

Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала войну с Украиной. Это произошло после угроз в ее адрес «Ветеранов России». Они требовали отменить ее выступления. Об этом пишет SOTA.

Конфликт «Ветеранов» с Волочковой начался 13 января. В тот день в сеть попало видео, на котором российский актер Никита Джигурда целует Волочкову в квадратик материи на причинном месте.

Лидер «Ветеранов России» Ильдар Резяпов заявил, что выходка нетрезвой Волочковой — это аморально и призвал, чтобы вместо того, чтобы заниматься неизвестно чем, лучше бы они с Джигурдой начали собирать гуманитарку для фронта.

Также доносчик требовал отмены выступлений Волочковой.

Но уже 20 января Волочкова появилась в кадре на праздновании дня ее рождения с Резяповым. Тот сообщил, что балерина будет помогать «добровольческим подразделениям».

«Я под надежной защитой», — заявила Волочкова о Резяпове.