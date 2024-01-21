Авиабазу США в Ираке атаковали «шквалом» ракет 3 21.01.2024, 9:40

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Ранены американские военные.

В субботу, 20 января, в Ираке была атакована ракетами авиабаза Айн аль-Асад, на которой размещены военные Соединенных Штатов Америки. Вследствие этого удара несколько американских военнослужащих получили ранения.

Об этом пишет The Sun. По силам США на иракской базе был выпущен шквал ракет. В Штатах обвинили в атаке поддерживаемых Ираном боевиков.

В сообщении сказано, что вследствие обстрела иракские чиновники получили «серьезные ранения». Среди травмированных есть представитель сил безопасности Ирака.

Представитель иракской полиции говорит, что 13 ракет были сбиты средствами противовоздушной обороны, но две смогли попасть по территории авиабазы. По данным Globe Eye News, это была самая большая атака на американскую военную базу.

В настоящее время американцы совместно с коалиционными и иракскими силами проводят оценку нанесенного ракетами ущерба, а также устанавливают тип примененного вооружения.

Впоследствии в Центральном командовании США заявили, что баллистические и обычные ракеты по авиабазе направили поддерживаемые Ираном боевики.

«Большинство ракет были перехвачены системами ПВО базы, остальные попали в базу. Оценка ущерба продолжается. Ряд американских сотрудников проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военнослужащий получил ранения», – сказано в сообщении.

Отмечается, что удар по базе был нанесен после того, как силы Центрального командования США нанесли воздушные удары по противокорабельной ракете йеменских хуситов. Она была направлена в Аденский залив и была готова к запуску, чем представляла угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.