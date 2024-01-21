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История с кондуктором из Полоцка, которая высадила школьника в метель, получила продолжение

  • 21.01.2024, 9:51
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История с кондуктором из Полоцка, которая высадила школьника в метель, получила продолжение

Ребенку пришлось почти шесть километров идти до дома.

Ярослав Панченко оказался героем истории, которая чуть больше недели назад возмутила белорусов. Мальчик ехал из школы домой и в одном из автобусов у него не сработала карта учащегося. Справки с собой у него не было, поэтому кондуктор сказала мальчику покинуть автобус. Ребенку пришлось почти шесть километров идти до дома, так как позвонить домой он не смог из-за разряженного телефона.

В итоге мама мальчика записала эмоциональное видео в TikTok, после чего к ней приехал госканал ОНТ. И вот что из этого получилось.

В тот день, 12 января, после уроков Ярослав прогулялся с другом и через час был на остановке. Домой ему нужно было добираться с пересадкой. И если в первом автобусе все прошло хорошо, то во втором возникли проблемы. Дело в том, что с собой у мальчика была только карта учащегося — на тот момент она не являлась основанием для бесплатного проезда.

— Мне сказали, либо плати либо выходи, — говорит Ярослав. Мальчик попытался купить билет, но карта не сработала.

— В итоге я решил выйти, — объясняет ребенок.

Сотрудники ОНТ подсчитали, что с остановки, на которой вышел Ярослав, до школы было меньше 2 километров, а до его дома — шесть километров (дом школьника находится на окраине Полоцка). Мальчик решил идти домой. На следующей остановке он попробовал сесть в маршрутку. Но карточки там не принимали, поэтому пришлось продолжить путь. На дорогу вдоль оживленной дороги, через сугробы и крупную транспортную развязку Ярослав потратил час и 40 минут. По словам папы школьника, Ярослав пришел домой озябший, напуганный и с мокрыми насквозь ботинками.

— У меня стали спрашивать, может быть, где-то он пошел бы и телефон попросил. Когда тебя высадили из автобуса. Когда тебя не пустили в маршрутку, ты уже подумаешь, обращаться ли к взрослым либо нет, — говорит мама мальчика Ксения Панченко. — Просто дети теряют веру во взрослых потом.

Кондуктор автопарка № 2 Ольга Мельничук, которая в тот день разговаривала с Ярославом, спустя столько времени сходу ситуацию даже не вспомнила. Она сама многодетная мама с 20-летним стажем.

— Была дежурная фраза, что карта недействительная, нужна справка и что в ваших школах знают и должны были объяснить, что эти карты не работают в автобусе. Ну и все, — говорит Мельничук. Из сюжета непонятно, требовала ли она, чтобы мальчик покинул автобус.

Чуть позже начальница отдела автобусных перевозок автопарка № 2 Полоцка Тамара Скороходова рассказала в сюжете, что кондукторы проинструктированы насчет пассажиров-детей.

— Кондукторы, еще раз хочу сказать, проинструктированы, что какие бы ни были ситуации, детей не высаживать, — говорит она. — Да, можно сделать замечание, предупреждение, но не высаживать.

Также оказывается, что карты учащихся появились в прошлом году и школьники уже не раз предоставляли их как доказательство права на бесплатный проезд. В октябре прошлого года автопарк разослал по школам напоминание, что есть лишь один документ для того, чтобы не платить — справка.

Директор школы № 16, где учится Ярослав, Ирина Зимницкая тоже подключилась к объяснениям. Оказалось, что утром в пятницу, 12 января, у мальчика справка была. Утром он приехал по ней в школу, а потом документ потерялся.

— Справка была найдена в понедельник. Ему одноклассники отдали ее. Понимаете, стечение обстоятельств, которые произошли в тот день, — объяснила Зимницкая.

Интересно и то, что витебские «депутаты» еще в прошлом году поддержали инициативу управления образования Витебской области, чтобы бесплатный проезд школьнику гарантировала и карта учащегося. Но решение вступило в силу 13 января, буквально на следующий день после случая с Ярославом.

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