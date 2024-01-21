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Особенности национального бунта

  • Александр Скрыльников, «ВотТак»
  • 21.01.2024, 9:57
  • 5,784
Особенности национального бунта

К чему приведут протесты в Башкортостане?

Уже несколько дней в Башкортостане проходят многотысячные митинги за освобождения активиста Фаиля Алсынова и отставку главы республики Радия Хабирова.

Журналисты «Вот Так» поговорили с политологами об особенностях и перспективах протеста, который в Кремле предпочитают не замечать или называть «внутренним делом местного руководства».

Причины протестов

Многодневные протесты в Башкортостане стали возможны благодаря тому, что люди в России понимают: выступать против Владимира Путина и войны — это опасно. Но если выходить с критикой местной власти или в поддержку какого-то уважаемого человека, в данном случае — арестованного активиста Фаиля Алсынова, то люди в этом не видят большой опасности, считает политолог Федор Крашенниников. И они правы. Отчасти только потому, что первые именно административные аресты по делу о митингах уже назначены.

«Делать вид, что это какой-то абстрактный протест против власти, я бы не стал. Люди также протестовали против Радия Хабирова, но не на ровном месте, потому что Хабиров и написал донос на Алсынова. Они не просто решили протестовать против главы республики на ровном месте, потому что он им не нравится. Может, он им не нравится, но конкретно в этой истории очень все связано», — считает Крашенниников.

Политолог и директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что протесты стали возможны из-за приближающегося окончания срока полномочий Радия Хабирова на посту главы Башкортостана. По его мнению, «такие протесты просто так не организовываются».

«Идут последние месяцы перед тем, как Хабиров должен принять решение — идет он на следующий срок или нет. Если не идет, то у него есть два варианта уйти — по-хорошему и по-плохому. Либо с арестами членов его команды, как произошло с его пиарщицей, либо он пойдет на федеральное повышение. И протесты поддерживаются теми элитами, которые как раз хотят его скорейшего ухода, например, сразу после президентских выборов», — рассказал Гращенков.

Есть еще несколько факторов, которые сделали многодневные уличные волнения в Башкортостане возможными, считает политолог Денис Левен. Во-первых, в этом регионе протесты продолжаются достаточно давно. Самые активные начались еще в 2019 году на фоне попыток различных компаний начать разработки месторождений на Шиханах (особый вид гор. — Ред.). Это и обусловило широкую протестную базу. Во-вторых, арестованный активист Фаиль Алсынов тоже достаточно давно включен в политическую деятельность. Еще с нулевых годов он участвует в башкирских национальных, националистических и иногда сепаратистских проектах. Он достаточно опытный и известный на всю республику человек. В-третьих, протестам помогла сельская местность из-за достаточной удаленности от столицы и местной сплоченности общества.

«Обычно протесты происходят в городах просто потому, что там больше людей, и они более осведомлены о том, что происходит. Но села по сравнению с городами имеют очень важное преимущество — наличие большого количества горизонтальных связей между людьми. В российских городах люди максимально атомизированные. Они, условно, могут не знать соседей по лестничной клетке, а в селах — это просто способ жизни такой, ты всегда знаешь своих соседей и вхож в гости», — считает Левен.

По мнению эксперта, арест Алсынова стал уникальным событием, которое смогло активизировать протестный потенциал сельской местности и объединить людей.

Особенности национального бунта

Эти волнения примечательны тем, что замешаны на опасной для власти национальной повестке, полагает Гращенков. В то же время демонстрации совмещены с гражданским протестом, при котором люди выходят не за свои национальные права, а за конкретного человека. Левен тоже говорит о важности народного компонента, когда в данном случае люди выходят на улицы за отстаивание своих культурных особенностей, этнических интересов и национальной репрезентации.

Еще одна особенность — вмешательство федеральных властей в республиканский протест. По словам Левена, во многий российских республиках власти давно перестали быть национально ориентированными, но в Башкортастане это местная специфика сохраняется, а также существует так называемый «электоральный султанат», когда все проблемы и вопросы в республике решаются внутри нее.

«Теперь же вмешались федеральные власти, потому что, пошли блокировки местных телеграм-каналов, а это все-таки федеральная компетенция. Потом пошли обращения со стороны башкирских солдат с фронта, которые пообещали разобраться с протестующими. Это пиар-акция тоже федерального уровня», — отмечает Левен.

По его мнению, дальнейшее вмешательство федеральных властей может только обострить ситуацию в регионе.

Долгосрочные и краткосрочные последствия

То, что протестующие все же выступили против республиканского руководства и ставленника Кремля Хабирова, спровоцирует жесткое отношение к протестам, считает Федор Крашенинников. Административные аресты продолжатся, возможно, власти заведут несколько уголовных дел.

«Может быть, какие-то попытки организовать что-то в Уфе еще будут в ближайшие выходные, но подозреваю, что с каждой следующей акцией меры противодействия будут все более жесткими, а акции станут малочисленнее. У протестующих уже получается мобилизовать все меньше и меньше людей», — считает политолог.

Денис Левен также полагает, что протестующие столкнутся с репрессивным аппаратом. Но при этом, по словам эксперта, за время митингов люди уже получили полезный опыт политического действия и объединения между собой.

«Может, кто-то и разочаруется в таком опыте, но люди уже задумались: «Как же так получается, что мы пытаемся отстоять своего земляка за фразу, неправильно переведенную на русский язык, а нас за это дубинками бьют?». В долгосрочной перспективе этот опыт может сыграть важную роль», — высказывает мнение эксперт.

Со временем обстановка в республике будет только ухудшаться, считает Илья Гращенков, так как власти не работают с протестным полем.

«Если Хабиров не останется на новый срок, то уже его сменщику придется расхлебывать эту историю с турбулентностью в регионе, которая только растет с момента протеста против сноса природных заповедников несколько лет назад. С каждым годом положение ухудшается», — отмечает политолог.

Подобные протесты могут «рвануть» и в других регионах, считает Гращенков, причина та же — власть предпочитает завинчивать гайки, а не идти на диалог.

Александр Скрыльников, «ВотТак»

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