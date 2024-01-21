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Насмотрелся «Слово пацана»: на экс-хоккеиста сборной Беларуси напали в Нижнекамске

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  • 21.01.2024, 10:13
  • 6,350
Насмотрелся «Слово пацана»: на экс-хоккеиста сборной Беларуси напали в Нижнекамске
Иллюстративное фото

При этом нападавшие узнали спортсмена.

На экс-игрока сборной Беларуси Олега Леонтьева, который сейчас возглавляет нижнекамский «Нефтехимик» в Континентальной хоккейной лиге, совершили нападение. Подробности тренер рассказал «Матч ТВ».

— Эта история произошла сегодня утром (20 января. — Прим. ред.). Я шел по узкой тропинке, — рассказывает Леонтьев. — Навстречу мне — три парня. Снег навалил, весь город стоит. Разойтись трудно. Я мимо них прохожу. А один в последний момент мне локоточком: «На!» С подтекстом: что ты тут мешаешься, когда мы идем?

Молодой человек, лет 17−18. Может, он насмотрелся сериал «Слово пацана». Или с утра у него дерзкое настроение было.

Я разворачиваюсь: «Ты что делаешь-то?» И через одну десятую секунды мне прилетает глухой удар в скулу. А ведь ничто не предвещало. И ничего такого я не сказал, чтобы спровоцировать столь агрессивную ситуацию. Я просто был в шоке.

Обращаюсь к двум остальным парням: «Вы что делаете? Знаете, кто я такой?» Один из них выдает: «Да это же Олег Леонтьев, он тренирует «Нефтехимик»!»

Тот услышал, который меня ударил — и дал стрекача. Я включаю телефон, веду видеозапись, преследую хулигана. Догнал его, он отдышаться не мог. Меня эта ситуация даже порадовала. Теперь я знаю, что нахожусь в отличной физической форме. Могу бегать за подростками.

Спрашиваю его снова: «Ты что сделал?» Он меня минут пять умолял дать ему отдохнуть, так он выдохся во время бега и не мог отвечать.

«Говори уже давай, говори…» Я ждал извинений. Если бы он сказал хоть одно слово «простите», я бы эту ситуацию вообще отпустил. Мне пофиг на этого малолетку.

Но он ничего такого не сказал. Я ему тогда: «Ладно, давай — пока. Тебя найдут и накажут». И ушел, у нас еще тренировка в этот день была.

Прихожу на арену, мне доктор говорит: «Надо подшить». Наложил несколько швов.

Я позвонил нашему безопаснику: «Давай найдем хулигана». — «Да не вопрос. Ты только съезди на медосвидетельствование».

Приезжаю в больницу, чтобы факт удара снять. А там какой-то чудик меня щелкнул. Из-за него теперь вся Россия знает, что на меня напали три гопника. Мне эта информация вообще не нужна. Я бы это не стал афишировать. Потому что Нижнекамск — нормальный город. Тут нормальные люди живут. Ну, попался один дебил. Так в семье не без урода. А мне эта ситуация вообще не нравится, что она в прессу вылезла. Потому что она выеденного яйца не стоит.

По словам Леонтьева, он написал заявление в милицию. Тренер ждет от «гопника» извинений: «Я смотрю, он очень дерзкий, разговаривал со мной грубо, хамил, постоянно матом ругался. Двое других еще были адекватными. А этот — просто хамло».

Олег Леонтьев родился в Саратове, но в молодом возрасте переехал в Беларусь. Он успел сыграть за минское «Динамо» в чемпионате СССР, а затем и за ряд других белорусских клубов: «Прогресс» (Гродно), «Неман» (Гродно), «Тивали» (Минск), «Химволокно» (Могилев), «Юность-Минск» и «Металлург» (Жлобин). Леонтьев выступал и за национальную сборную Беларуси. На счету защитника пять чемпионатов мира (во всех дивизионах).

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