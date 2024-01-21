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В Минске чистить снег заставили бывших заключенных

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  • 21.01.2024, 10:27
  • 4,886
В Минске чистить снег заставили бывших заключенных
Иллюстративное фото

Из-за нехватки кадров в ЖКХ.

Власти нашли способ, как справиться с кадровым дефицитом в коммунальной сфере в условиях сильного снегопада.

Как сообщает СТВ, к очистке территорий возле детских садов, приютов, больниц и других социальных объектов в разных районах Минска стали привлекать бывших заключенных, а также тех, кто отбывает наказание без изоляции от общества.

Как обычно в таких случаях ведется, акция официально представляется как якобы добровольная. По словам начальника отдела наглядно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома Ивана Соколовского, люди «помогают инициативно», и эта инициатива, как отмечают уже пропагандисты с СТВ — «возможность исправить ошибки, помогая при этом обществу».

В высказываниях самих работников, записанных на камеру, тоже немало пафоса.

Как отмечается, на этой первой акции силовики останавливаться не собираются и обещают такую практику сделать постоянной.

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