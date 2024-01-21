закрыть
21 января 2024, воскресенье, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль нашел тоннель с 20 заложниками под зданием командира ХАМАС в Хан-Юнисе

  • 21.01.2024, 10:35
  • 4,974
Израиль нашел тоннель с 20 заложниками под зданием командира ХАМАС в Хан-Юнисе

Подземные катакомбы показали на видео.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ обнаружила тоннель в Хан-Юнисе на юге Сектора Газы, в котором ранее содержались израильские заложники террористов ХАМАС. Его обнаружили в доме одного из командиров боевиков.

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари на вечерней пресс-конференции, пишет издание The Times of Israel.

По его словам, войска Израиля вступили в бой с террористами ХАМАСа внутри туннеля и ликвидировали их. Хагари отметил, что в туннеле были взрывные устройства и взрывные двери.

Также он отметил, что на глубине одного километра и примерно 20 метров под землей солдаты обнаружили большую комнату, где раньше удерживали заложников. Нескольких из них уже освободили. В тоннеле солдаты нашли рисунки, сделанные пятилетней Эмилией Алони, которую освободили еще в ноябре. Хагари также отметил, что на территории тоннеля было пять камер, каждая из которых имела матрас и туалет.

«По имеющейся у нас информации, в этом тоннеле в разное время удерживали 20 заложников в тяжелых условиях, без дневного света, малым количеством кислорода и ужасающей влажностью, из-за которой трудно дышать», – рассказал представитель ЦАХАЛа.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко