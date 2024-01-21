Израиль нашел тоннель с 20 заложниками под зданием командира ХАМАС в Хан-Юнисе 21.01.2024, 10:35

4,974

Подземные катакомбы показали на видео.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ обнаружила тоннель в Хан-Юнисе на юге Сектора Газы, в котором ранее содержались израильские заложники террористов ХАМАС. Его обнаружили в доме одного из командиров боевиков.

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари на вечерней пресс-конференции, пишет издание The Times of Israel.

По его словам, войска Израиля вступили в бой с террористами ХАМАСа внутри туннеля и ликвидировали их. Хагари отметил, что в туннеле были взрывные устройства и взрывные двери.

Также он отметил, что на глубине одного километра и примерно 20 метров под землей солдаты обнаружили большую комнату, где раньше удерживали заложников. Нескольких из них уже освободили. В тоннеле солдаты нашли рисунки, сделанные пятилетней Эмилией Алони, которую освободили еще в ноябре. Хагари также отметил, что на территории тоннеля было пять камер, каждая из которых имела матрас и туалет.

«По имеющейся у нас информации, в этом тоннеле в разное время удерживали 20 заложников в тяжелых условиях, без дневного света, малым количеством кислорода и ужасающей влажностью, из-за которой трудно дышать», – рассказал представитель ЦАХАЛа.