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Кто из белорусов может попасть в черный список «Белавиа»?

  • 21.01.2024, 10:41
  • 2,820
Кто из белорусов может попасть в черный список «Белавиа»?

В компании раскрыли критерии.

Еще 6 января Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Воздушного кодекса Республики Беларусь». По новому документу с сентября «Белавиа» сможет добавлять пассажиров в черный список. В компании рассказали, по каким критериям пассажиры будут в него попадать и как можно будет его покинуть.

В эфире госканала ОНТ рассказали, что за год авиакомпания «Белавиа» зафиксировала около 30 инцидентов во время полетов. Самые распространенные — альгольное опьянение, курение на борту и драка. Между тем бортпроводники жалуются на пассажиров куда чаще — минимум 2−3 раза в неделю. Это все и привело к изменениям в законодательстве, отметили в сюжете.

— Буквально в ноябре прошлого года был случай, пассажир летел из Минска в Шарм-эль-Шейх. При заходе на посадку он резко вскочил со своего места, проследовал к кабине пилота и стал требовать открыть дверь. Затем начал требовать открыть ему дверь выхода из салона воздушного судна, говоря о том, что он пропустил свою остановку, — объясняет начальник службы авиационной безопасности «Белавиа» Сергей Павлюков. — Несмотря на комичность ситуации, это все создает угрозу безопасности полета.

В сюжете госканала отмечается, что как-то договориться с авиакомпанией и обойти блокировку будет невозможно. Но есть и исключения — это депортация, когда иной возможности выехать из чужой страны нет, а также перелет на лечение или сопровождение ребенка. Это все придется подтверждать документами.

На какой срок компания может включать пассажиров в черный список, из сюжета не очень понятно.

— Они не навечно будут туда попадать, — говорит заместитель директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Александр Апет. — По прошествии какого-то времени, если это административное взыскание и наказание будет снято или уголовное расследование будет прекращено, то соответственно, из этой базы перевозчик будет удалять данные об этих лицах.

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