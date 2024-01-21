Соловьев проспал школьный урок2
- Телеграм-канал «Крымский ветер»
- 21.01.2024, 10:48
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Все просто, и «Википедия» тут совсем не при чем.
Соловьев проспал школьный урок, где объясняли разницу между понятиями «российский» и «русский»
И что поляне, древляне – это одно. А вот буряты, башкиры, калмыки, татары, чеченцы, осетины, якуты, карелы и дальше по списку вплоть до энцев и чамалинцев – это совершенно другое.
Все просто. Кто завоевывал – русские, кого завоевывали – россияне.
И «Википедия» тут совсем не при чем.
Телеграм-канал «Крымский ветер»