Соловьев проспал школьный урок 2 Телеграм-канал «Крымский ветер»

21.01.2024, 10:48

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Все просто, и «Википедия» тут совсем не при чем.

Соловьев проспал школьный урок, где объясняли разницу между понятиями «российский» и «русский»

И что поляне, древляне – это одно. А вот буряты, башкиры, калмыки, татары, чеченцы, осетины, якуты, карелы и дальше по списку вплоть до энцев и чамалинцев – это совершенно другое.

Все просто. Кто завоевывал – русские, кого завоевывали – россияне.

И «Википедия» тут совсем не при чем.

Телеграм-канал «Крымский ветер»