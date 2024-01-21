Унижение для Кремля: Буданов сделал громкое заявление о поставках оружия из КНДР 21.01.2024, 11:16

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Кирилл Буданов

Ситуация для Москвы — катастрофическая.

Северная Корея является самым большим поставщиком оружия для России. Без помощи КНДР ситуация для Москвы была бы катастрофической.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

Комментируя производство оружия в России, Буданов заявил, что РФ тратит больше оружия и боеприпасов, чем может произвести, в то же время борется с контролем качества.

«Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах», - сказал руководитель ГУР.

По словам Буданова, КНДР является самым крупным поставщиком оружия для российской армии.

«Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть», - заявил он, добавив, что без помощи КНДР ситуация была бы катастрофической.

Руководитель ГУР также отметил, что Россия хотела бы не полагаться на внешнюю помощь. Буданов сказал, что «это всегда считалось ниже их, это унижение».

Как отметил разведчик, еще одна проблема, стоящая перед Россией, - это живая сила. Москва теряет столько или даже больше войск, чем может набрать.