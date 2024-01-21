«Настоящие изобилие наступает после Нового года и 8 Марта» 1 21.01.2024, 11:33

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Белорус экономит тысячи рублей в год благодаря простому трюку.

Многие способы экономить лежат на поверхности, но все равно ими не пользуются, потому что никто не отменял лень.

Сайт onliner.by опубликовал историю белоруса Сергея, который говорит, что экономит тысячи рублей в год благодаря простому лайфхаку:

— Важно разделять понятия разумной экономии и покупки дешевых вещей. Стараюсь приобретать то, что действительно нравится. Но на выгодных условиях, привлекательность которых выше, чем у банальных предложений маркетологов в виде распродажи того, что залежалось на складе.

Сначала думал, стоит ли рассказывать об этом лайфхаке и повышать конкуренцию, но желание помочь людям советом (в этом вопросе довольны остаются все) и еще получить возможность выиграть приз все-таки перевесило.

Суть крайне проста, хотя в моем окружении не все осознавали, что такой способ существует, пока я не показывал реально интересные предложения. Заходим на любой сайт частных объявлений: «Барахолка» Onlíner, «Куфар» или что-то еще. И в соответствующем разделе изучаем варианты, в которых предлагают купить подарочный сертификат дешевле номинала. Периоды изобилия таких объявлений, конечно же, массовые праздники: Новый год, 23 Февраля и 8 Марта.

При этом найти можно сертификаты магазинов или сервисов, которыми вы пользуетесь каждую неделю.

В этом списке сертификаты в продуктовые магазины, магазины косметики, книг и канцтоваров, бытовой техники, одежды и белья, обуви, кожгалантереи, украшений, постельного белья, универмаги, развлекательные центры, спа, попадалась даже какая-то стоматология.

Размер дисконта от номинала может быть абсолютно разным. Иногда люди пытаются выставить сертификат по цене его номинала, но я не думаю, что такие объявления пользуются спросом.

Для себя я обозначил такие критерии интереса:

это должен быть действительно нужный мне товар либо услуга,

объявления с дисконтом меньше 20% от номинала я сразу пропускаю.

Конечно, если речь идет о сертификате на сумму от 800 рублей, то получить дисконт даже 20% — это большой успех. В то же время, если сумма дисконта всего 10 рублей, игра не стоит свеч, я больше времени потрачу на дорогу (всегда забирал сертификаты самовывозом).

Никто не мешает попытать удачу и поторговаться, чтобы получить дисконт больше 20%. В этом вопросе я учитываю разные факторы: насколько мне нужен этот сертификат, сколько есть альтернативных предложений и как давно разместили объявление (по более старым торговаться будет проще).

Мой личный рекорд — это дисконт 28% на сертификате в 250 рублей в магазин Nike.

При этом я дождался «черной пятницы» со скидкой в 30%, и суммарная скидка составила почти 50%.

На Новый год на некоторых предприятиях сотрудникам выдавали сертификаты на продукцию. Один из таких примеров — продукция из магазинов «Белорусский лен». Предложений было так много, что стартовый дисконт достигал 35%, а в финале, уверен, можно было бы довести до 50% (номинал 200 рублей), но, к моему сожалению, потребности в товарах этих магазинов у меня не было.

За последнее время таким образом удалось приобрести сертификаты в продуктовые, магазины товаров для спорта и активного отдыха и косметики, а также в Spa Riviera (очень хороший вариант для совместного времяпрепровождения с девушкой, если вы давно в отношениях и оба только рады такой выгодной возможности). Кстати, сертификаты в Riviera можно найти практически в любой момент в течение года, а с учетом их номинальной стоимости экономия за двоих составит от 100 рублей.

Общую сумму экономии подсчитать сложно, потому что у таких предложений нет стабильности или заранее известной суммы дисконта, но несколько тысяч рублей в год с минимальными затратами по времени вы точно можете сохранить и направить их на другие цели.

А лично для меня весь этот процесс выглядит как развлечение с поиском максимально интересного предложения.