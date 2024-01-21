закрыть
21 января 2024, воскресенье, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны заметили изуродованные танки РФ в оккупированной Евпатории

1
  • 21.01.2024, 11:40
  • 2,220
Партизаны заметили изуродованные танки РФ в оккупированной Евпатории

Что произошло?

Агентам военно-партизанского движения «Атеш» удалось снять, как по улице Евпатории транспортируют поврежденные российские танки Т-62. Эту технику враг применял в войне против Украины в Запорожском направлении. Также этот советский танк оккупанты использовали и на южном направлении фронта в Украине, чтобы сдержать наступление украинских Вооруженных Сил на Николаевском и Херсонском направлениях.

Фото и видео партизаны «Атеш» выложили в своем Telegram. Партизаны отмечают, что ведут постоянную разведку по врагу, фиксируя места его дислокации, склады боекомплектов, горюче-смазочных материалов и т.д.

«Исходя из того, что наши агенты часто замечают в Крыму поврежденную технику России, мы можем заключить, что СОУ успешно отражают попытки рашистов продвинуться и захватить новые территории. Мы продолжаем разведку и сбор новых целей для дальнейшего их уничтожения. Мы не остановимся, пока последний оккупант не оставит незаконно захваченные украинские земли», — говорится в тексте сообщения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко