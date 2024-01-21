Партизаны заметили изуродованные танки РФ в оккупированной Евпатории 1 21.01.2024, 11:40

2,220

Что произошло?

Агентам военно-партизанского движения «Атеш» удалось снять, как по улице Евпатории транспортируют поврежденные российские танки Т-62. Эту технику враг применял в войне против Украины в Запорожском направлении. Также этот советский танк оккупанты использовали и на южном направлении фронта в Украине, чтобы сдержать наступление украинских Вооруженных Сил на Николаевском и Херсонском направлениях.

Фото и видео партизаны «Атеш» выложили в своем Telegram. Партизаны отмечают, что ведут постоянную разведку по врагу, фиксируя места его дислокации, склады боекомплектов, горюче-смазочных материалов и т.д.

«Исходя из того, что наши агенты часто замечают в Крыму поврежденную технику России, мы можем заключить, что СОУ успешно отражают попытки рашистов продвинуться и захватить новые территории. Мы продолжаем разведку и сбор новых целей для дальнейшего их уничтожения. Мы не остановимся, пока последний оккупант не оставит незаконно захваченные украинские земли», — говорится в тексте сообщения.