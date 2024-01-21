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Внук генерала Панфилова: Путин и Кремль, знайте — я солидарен с Украиной!

  • 21.01.2024, 11:48
  • 2,040
Внук генерала Панфилова: Путин и Кремль, знайте — я солидарен с Украиной!
Михаил Татарников

Мощное обращение.

Двоюродный внук легендарного советского генерал-майора Ивана Панфилова написал «Белсату» письмо с просьбой публично выразить свою солидарность с Украиной.

45-летний Михаил Татарников призывает российский народ и российских военных опомниться и прекратить убийства мирных людей и обстрелы украинских городов.

Журналисты связались с потомком Панфилова, который сейчас живет в Нидерландах.

«Путин, Кремль, российские граждане очень любят хвастаться моими предками – генералом Панфиловым и вообще панфиловцами. И я хочу, чтобы они знали, что родственник того, кем они так козыряют, выражает солидарность с Украиной, выступает против российской агрессии и геноцида украинского народа. Считаю Владимира Путина и всю путинскую власть преступной и очень надеюсь, что все они вскоре окажутся на скамье подсудимых в Гааге, где их все очень ждут, в том числе я», – говорит Михаил Татарников.

В своем обращении внук командира 316-й стрелковой дивизии, упоминает для «неблагодарных ксенофобных россиян» тот факт, что подразделение, которым руководил Иван Панфилов в большинстве своем состояло из граждан Средней Азии, которые и отстояли Москву, а Узбекистан принял во время войны около 4 млн беженцев из Российской Федерации.

«Так что не надо присваивать подвиг Панфиловской дивизии и выдавать его как исключительно русский», – апеллирует Михаил Татарников.

Согласно «Википедии», на момент формирования 316 дивизии (июль-август 1941 года) из 11 тысяч солдат и офицеров 3,5 тысячи составляли казахи, 2 тысячи – украинцы, русских, согласно этому источнику, в ней было 4,5 тысячи.

«Панфилов очень любил Украину»

Михаил Татарников живет в Нидерландах с 2009 года, куда переехал в 30-летнем возрасте из Ташкента.

Его бабушка – родная сестра жены Ивана Панфилова Марии. Будущий генерал-майор познакомился с Марией в 1921 году в украинском Овидиополе под Одессой – родном городке Марии (в девичестве – Коломиец-Шевченко). Свадьбу справили через несколько недель после знакомства прямо в штабе красноармейского отряда. Семья имела пятерых детей, старшая дочь Валентина родилась в Киеве. После войны Мария Панфилова написала книгу о муже-генерале, погибшем в ноябре 1941-го.

Двоюродный внук Панфиловых Михаил Татарников очень гордится тем, что в нем течет украинская кровь, и выражает уверенность, что его прославленный дед Иван Панфилов осудил бы агрессивные действия путинской России, ведь и для него Украина была очень близка.

«Я думаю, он бы был в шоке и делал бы все, чтобы не допустить такого. Ведь он очень любил Украину, свою украинскую жену, украинских родственников, украинский язык, хотя сам родился в России. Я считаю, что, если бы генерал Панфилов был бы сейчас жив, он бы поддержал мои слова и тоже был бы солидарен с Украиной», – считает Михаил Татарников.

Но он подчеркивает, что поддержка Украины – это его личная позиция как одного из потомков генерала-майора Панфилова. В Казахстане сейчас живет внучка Панфилова Айгуль Байкадамова (дочь старшей дочери Панфилова Валентины), а в Москве – Елена Козыркова, внучка по младшей дочери Майи. Но об их позиции по поводу войны в Украине Михаил не знает.

«Солидарность с Украиной, к сожалению, остывает»

Михаил Татарников рассказывает, что в первые дни российской агрессии, в конце февраля 2022 года, он ежедневно ездил в Роттердам, чтобы в качестве волонтера помогать организациям, которые формировали гуманитарные грузы для Украины и украинских беженцев. Сам привозил одежду и делал денежные пожертвования.

Он констатирует, что сейчас, к сожалению, тема войны в Украине начинает в Нидерландах остывать.

«Да, это чувствуется. Люди все реже выходят на улицы, чтобы выразить свой протест против российского вторжения и солидарность с Украиной. Но я надеюсь, это не утратит силу окончательно. Ведь все-таки я вижу украинские флаги на зданиях городских ратуш и других государственных учреждений. Знаю, что оказывается помощь украинским беженцам. Солидарность продолжается, хотя и не такая горячая», – говорит наш собеседник.

Как раз это «остывание солидарности» и подтолкнуло Михаила высказать свою позицию публично. Чтобы дать какой-то новый толчок. Особенно – после массированных российских обстрелов Украины в самом начале 2024 года, которые поразили и возмутили Михаила своей бесчеловечностью.

«Я надеюсь и верю, что союзники Украины –США и Евросоюз, после этих массированных атак начнут активнее оказывать Украине помощь и этим самым приблизят победу», – говорит внук Панфилова.

Продолжение гуманитарной и военной помощи Украине и солидарность с ней – только это может разрушить сценарий, придуманный в Кремле, считает Михаил.

«Не предавать Украину! Политики и обычные люди должны открыть для нее свои сердца и души», – добавляет он.

«Чтобы слезы текли только от радости»

Свои эмоции, которые носит в сердце и душе, потомок генерала-майора Панфилова переносит на полотна – он художник.

Говорит, что любовь к искусству и живописи передалась ему от украинских бабушек. Пейзажи, написанные Марией Панфиловой, женой генерала-майора, находятся сейчас в историко-краеведческом музее Овидиополя. Михаил Татарников создает абстрактные работы, но намерен нарисовать портрет Панфилова.

Его последние работы посвящены Украине.

«Искренне желаю украинцам, чтобы поскорее в их дворах начал звучать непринужденный детский смех, чтобы в сердцах возродилась надежда и чувство уверенности в завтрашнем дне, чтобы взрывы были только от салютов, а слезы – от радости», – желает Михаил Татарников.

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