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В Пружанском районе прямо перед авто пробежало стадо оленей

  • 21.01.2024, 11:54
В Пружанском районе прямо перед авто пробежало стадо оленей
иллюстративное фото

Пассажирка отреагировала неожиданно.

Из автомобиля, который ехал по дороге в Пружанском районе, удалось снять на видео целое стадо оленей, которое перебежало дорогу по пути следования авто. Пассажирка отреагировала неожиданно, сообщает «1-й регион».

Время было уже вечернее, однако хорошо видно, что животные крепкие, быстрые и почти все – с рогами.

Пассажирка – вероятно та, что снимала видео – очень интересно отреагировала на это зрелище:

«Боже ты мой! Сколько рогов! А давайте рога заберем».

Лесные олени, или европейские олени, которые обитают в лесах Беларуси, могут развивать скорость до 50-60 км/ч. Они обладают отличной выносливостью и могут преодолевать большие расстояния. Они имеют толстую шерсть и способны переносить даже суровые морозы.

С рогами – только самцы, это признак полового созревания. У самок рогов нет или они меньших размеров. В период размножения (осень – первая половина зимы) в стаде может быть больше самцов. В другие времена года стадо может быть смешанным, с равным количеством самцов и самок.

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