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«Земля дрожала»: видео первых минут после удара по порту в Усть-Луге

  • 21.01.2024, 12:08
  • 8,062
«Земля дрожала»: видео первых минут после удара по порту в Усть-Луге

Кадры напоминают фильм об апокалипсисе.

Сегодня ночью беспилотники атаковали морской торговый порт в Усть-Луге Ленинградской области РФ. В сеть попали кадры первой вспышки на угольном терминале.

Напомним, что в российском морском порту «Усть-Луга» до сих пор горит угольный терминал «Новатэк». Перед пожаром местные жители слышали звук беспилотников, а затем два взрыва.

Жители поселка Усть-Луга сняли первые минуты после «прилета» по морскому терминалу. На видео слышно, как двое мужчин делают предположение, что по местному порту ударили дроном.

Российские паблики пишут, что в Кингисепском районе Ленинградской области, где собственно расположен морской торговый порт «Усть-Луга», введен режим повышенной готовности.

Свидетели атаки на угольный терминал не скрывают своих эмоций. Один из очевидцев «заценил» пожар словами: «Что-то там серьезное».

Местные СМИ уточняют, что завод по переработке стабильного газового конденсата «Новатек» расположен в прибрежной зоне рядом со специализированным терминалом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пострадавших в пожаре нет. При этом причину возгорания он называть не стал.

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