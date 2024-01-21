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Политолог: На Лукашенко надвигается катастрофа

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  • 21.01.2024, 12:15
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Политолог: На Лукашенко надвигается катастрофа

Дряхлый режим впадает в брежневский маразм.

Власти Беларуси впервые признали массовый исход граждан из страны. По данным представителя МВД, за 2021−2022 годы уехало более 200 тысяч. С учетом 2023-го, цифра наверняка гораздо больше. Ранее Александр Лукашенко приуменьшал масштаб, говорил о нескольких тысячах «беглых». На самом деле, цифра для 9-миллионной Беларуси колоссальная. Причем уезжают в основном наиболее продвинутые, образованные, молодые. По свежим данным, Беларусь — самая старая страна в ЕАЭС. Она оказалась в демографической яме, а репрессии и вызванный ими исход людей из страны обострили проблему, пишет белорусский политолог Александр Класковский.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун 18 января на телеканале ОНТ сообщил, что за 2021−2022 годы из Беларуси по различным причинам выехало более 200 тысяч граждан. Он признал: «Конечно, много, потому что это трудоспособное население».

Айтишники теперь пополняют бюджеты других стран

Белорусская экономика, которой Лукашенко предпочитает управлять административно-командными методами, уже более 10 лет в стагнации. И независимые эксперты прогнозируют ее продолжение. Зарплаты в Беларуси уже раза в три ниже, чем у соседей — поляков и граждан стран Балтии.

А часто к эмиграции толкает смесь двух причин. Например, айтишники в 2020-м активно участвовали в протестах. Лукашенко недоумевал: а этим-то с их бешеными заработками чего еще надо, с жиру бесятся. Правитель не понимал и не понимает, что значительная часть общества переросла его систему, хочет реально избирать власть, иметь независимые суды, в конце концов — просто дышать свободно.

Конечно, айтишникам не понравилось, когда по их светлым головам стали молотить дубинками омоновцы. Да и условия работы ИТ-компаний заметно ухудшились, они стали одна за одной уходить из государства с токсичной репутацией, релоцировать офисы и сотрудников. Теперь эти фирмы активно пополняют, в частности, польский, литовский бюджеты.

В итоги показатели белорусского ИТ-сектора, который чиновники ранее с гордостью называли драйвером национальной экономики (Лукашенко козырял тем, что создал Парк высоких технологий с тепличными условиями), резко просели. Если за январь — ноябрь 2023 года доля ИТ и связи в ВВП Беларуси составила 6,8%, то за такой же период 2023 года — лишь 4,4%. При этом вклад отрасли в динамику ВВП оказался отрицательным — минус 1%. Известный ИТ-специалист Павел Либер говорит, что Беларусь уже нельзя считать ИТ-государством.

Из комиссии по возвращению получился пшик

В Беларуси сейчас остро ощущается также дефицит медиков, других специалистов. Власти попытались исправить ситуацию через создание в начале прошлого года комиссии по возвращению эмигрантов. Мол, пишите в нее заявления, мы рассмотрим и сообщим, можно ли вам безопасно приезжать назад.

В итоге затея превратилась в фарс. Комиссию составили в значительной степени из одиозных силовиков, пропагандистов вроде Григория Азаренка, исступленно призывающего с экрана жесточайше карать всех.

Тон работе комиссии задал сам Лукашенко, провозгласивший такую формулу возвращения, как он презрительно выражается, «беглых»: «На коленях, ползком!» Так что заявлений в комиссию оказалось с гулькин нос. Охоту писать туда окончательно отбили случаи, когда некоторые возвращенцы все равно попадали под суд.

Выходя на улицы в 2020-м, белорусы боролись за собственное достоинство. И возвращаться «ползком, на коленях» в ту большую тюрьму, которой стала вся Беларусь, эти люди не хотят. Многие верят, что рано или поздно вернутся в новую Беларусь. Потому что дряхлеет, понемногу впадает в брежневский маразм сам режим.

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