Российские туристы устроили «ночь ужасов» на популярном курорте Таиланда 11 21.01.2024, 12:40

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Что произошло?

На таиландском курорте Пхукет 19 января русские туристы устроили «ночь ужасов». Именно так это действо назвали местные охранники порядка.

Все правонарушения были зафиксированы туристической полицией. Об этом сообщают российские СМИ.

Среди новостей ночи: мужчина-россиянин выгнал свою женщину из дома из-за того, что она хотела оставить в доме бездомную кошку. В полиции от туристки приняли заявление о «домашнем насилии» и поселили ее жить в гостиницу, так как она отказала возвращаться к «тирану».

Кошка фигурировала не только в этой истории. Еще одна «неравнодушная» россиянка подобрала животное на улице и отнесла его в ветклинику. После того, как в медучреждении кошку осмотрели и провели необходимые, по мнению женщины, процедуры, настала пора платить за услуги. Однако россиянка отказалась это делать, мол, кошка ей не принадлежит, «она ведь бездомная». В скандале разбирался психолог местной полиции.

Неудивительно, что в ночь ужасов граждане РФ успели устроить ДТП. Виновник врезался в транспорт местного жителя, однако своей вины признавать не стал и отказался возмещать ущерб. Кроме того группа российских туристов тоже попала в аварию на «неисправном катере», после чего россияне хотели активировать медицинскую страховку, оформленную на территории России. Сообщается также, что их соотечествиники участвовали в массовых драках в барах.