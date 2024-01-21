«Народ плачет, что кушать нечего, цены подняли» 1 21.01.2024, 12:45

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Видео из TikTok-канала о «работе» Караника вызвало скандал.

В TikTok, который рассказывает о «работе» губернатора Гродненской области Владимира Караника, опубликовали ролик, на котором показывают, как у леса на корм диким животным выбрасывают гнилые фрукты и овощи. Видео набрало больше 2,5 млн просмотров.

«Привезли оленям четыре контейнера фруктов по 700 кг. Авокадо, огурцы, перец, баклажаны, мандарины, помело, груши и яблоки», — сообщил автор видео.

Продукцию привезли в грузовике с номером Гродненской области и вывернули из ящиков на снег. При опрокидывании тары выливалась мутная жидкость. Оказалось, что фрукты и овощи были с плесенью, а также подгнившие.

— Вкусняшки мы выгрузили. Все распаковали и сейчас идем в укрытие — будем смотреть, придут олени кушать или нет, — сообщил в кадре главный редактор канала Артем Турлай.

Олени из леса действительно вышли, но к фруктам не подошли, автор предположил, что животные «побоялись» это делать.

Некоторые комментаторы под видео поблагодарили автора видео за то, что подкармливает животных. Однако часть пользователей засомневались, что гнилая продукция будет полезна животным. Также люди возмущались, что испорчено такое количество фруктов и овощей. Вот некоторые комментарии:

«Скинули бы цену лучше, чтобы пенсионеры могли купить и нормально наесться. А так все сгнило из-за жадности».

«Могу ошибаться, но по-моему оленям такое кушать не следует, особенно цитрусовые».

«Плесень зеленая пагубна для всего живого».

«Если вкусняшки не охранять, бабушки отобьют у оленей?»

«Народ плачет, что кушать нечего, цены подняли и все пропадает».

«Яблоки, капуста, морковь, вот что едят олени, а не цитрусовые».

«Были бы немного дешевле, таких отходов не осталось бы».

«Цитрусовые нельзя, тем более что они обрызганные химией. Я даже на компост не даю. Отрава».