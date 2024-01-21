Волочкова дорыдалась до белой горячки1
- Александр Невзоров
- 21.01.2024, 12:59
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Все «умственные силы» растрачены на шпагаты.
Продолжается комедия «прозрений» и «поддержаний». Все, как у биланов-ксюшек - с перепугу и «шито белыми нитками».
Балерина, конечно, соображать и не обязана. Особенно, если все ее «умственные силы» растрачены на шпагаты.
Джигурдовский поцелуй дорого обошелся Волочковой. Ее повсюду брезгливо «отменили», как развратницу и «осквернительницу скреп».
Волочкова дорыдалась до белой горячки. И решила купить прощение подавшись в самые забубенные патриотки и «лакейки войны».
Артист Билан своей миссией к детишкам «ДНР» показал один путь к кремлевскому прощению. Другой указала Ксюша, которая выслуживается, расселяя Белгородских беженцев. А Волочкова решила побаловать орков «самой собой».
Это забавный, но опрометчивый шаг. Учитывая, сколь сильно будет омерзение к «обслуге войны и режима» - ее ждет «вечная отмена» и нищая старость.
Эти времена уже не за горами.
Страшный счет предъявит раздавленная страна тем, кто ее втянул в позор и кошмар.
Особенно достанется «артистам».
Впрочем, возможно, Волочкова рассчитывает на то, в послепутинской России урны будут ломиться от стеклотары и она обеспечит себя сбором бутылок.
Напрасные мечты. Стеклотара станет основной статьей дохода миллионов. Конкуренция будет лютой.
Александр Невзоров, t.me