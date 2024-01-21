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Волочкова дорыдалась до белой горячки

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  • Александр Невзоров
  • 21.01.2024, 12:59
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Волочкова дорыдалась до белой горячки

Все «умственные силы» растрачены на шпагаты.

Продолжается комедия «прозрений» и «поддержаний». Все, как у биланов-ксюшек - с перепугу и «шито белыми нитками».

Балерина, конечно, соображать и не обязана. Особенно, если все ее «умственные силы» растрачены на шпагаты.

Джигурдовский поцелуй дорого обошелся Волочковой. Ее повсюду брезгливо «отменили», как развратницу и «осквернительницу скреп».

Волочкова дорыдалась до белой горячки. И решила купить прощение подавшись в самые забубенные патриотки и «лакейки войны».

Артист Билан своей миссией к детишкам «ДНР» показал один путь к кремлевскому прощению. Другой указала Ксюша, которая выслуживается, расселяя Белгородских беженцев. А Волочкова решила побаловать орков «самой собой».

Это забавный, но опрометчивый шаг. Учитывая, сколь сильно будет омерзение к «обслуге войны и режима» - ее ждет «вечная отмена» и нищая старость.

Эти времена уже не за горами.

Страшный счет предъявит раздавленная страна тем, кто ее втянул в позор и кошмар.

Особенно достанется «артистам».

Впрочем, возможно, Волочкова рассчитывает на то, в послепутинской России урны будут ломиться от стеклотары и она обеспечит себя сбором бутылок.

Напрасные мечты. Стеклотара станет основной статьей дохода миллионов. Конкуренция будет лютой.

Александр Невзоров, t.me

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