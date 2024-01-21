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В Витебске жители выстроились в двухчасовые очереди на морозе

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  • 21.01.2024, 13:07
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В Витебске жители выстроились в двухчасовые очереди на морозе

За пончиками.

В Витебске открылась новая пончиковая, которая вызвала ажиотаж у местных жителей. Чтобы купить десерт, некоторым пришлось стоять в очереди по 2-2,5 часа, сообщили очевидцы.

Пончиковая PON-PUSHKA открылась в Витебске 20 января по адресу ул. Ленина, 28. Покупателей встречал заяц в блестящем костюме, с которым могли сфотографироваться все желающие.

Как сообщили очевидцы, чтобы сделать заказ, пришлось ждать 1 час. И еще около часа или двух, чтобы получить пончики.

Вероятно, многих жителей привлекла акция — целый день 20 января по промокоду «ПУШКА ВИТЕБСК» в пончиковой предложили приобрести БигБокс со скидкой в 40%. А именно 24 разных пончика за 16,14 рублей вместо 25,9.

В какой-то момент в соцсетях заведения сообщили, что сделали «максимальное количество» боксов и больше «не смогут физически». Поэтому продлили акцию на 21 января.

PON-PUSHKA — сеть пончиковых, первое заведение которой открыли в марте 2018 года в Столбцах. Позже точки начали открывать по всей Беларуси. Компания называет своими «фишками» «доступную стоимость пончиков», а также «производство прямо на местах».

Что по ценам?

Так, «классические» пончики стоят по 0,79 копеек за штуку. «Напудренные» можно приобрести по 0,89 коп., «глазированные» — по 1,19 BYN, «глазированные с присыпкой» — по 1,29 BYN. В ассортименте представлены и различные боксы.

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