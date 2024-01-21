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«Где РЭБ? Где ПВО?»: россияне устроили истерику из-за взрывов в порту Усть-Луги

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  • 21.01.2024, 13:16
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«Где РЭБ? Где ПВО?»: россияне устроили истерику из-за взрывов в порту Усть-Луги

Ищут диверсантов «под боком».

Россияне устроили истерику из-за взрывов в порту в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Они возмущаются, что ПВО оккупантов пропустила удар, а некоторые мечтают об атаках по Великобритании и Франции.

Гневные комментарии граждане страны-агрессора оставили под новостью о том, что пожар в терминале порта Усть-Луга «произошел из-за двух взрывов». «Ну че за х**ня, где РЭБ, где ПВО?!», «Два взрыва, не сбили, ПВО? Не, не слышал», – пишут они.

Другие заявили, что Черниговскую и Сумскую область Украины, откуда войска РФ бежали весной 2022 года, «необходимо сделать российскими и тогда до Питера ничего не долетит». При этом один из россиян допустил, что БПЛА могли запустить «диверсанты неподалеку».

Кроме того, некоторые потребовали «жесткого ответа» на атаку.

«Киев сравнять с земелей, сколько можно терпеть», «Только ядерные удары успокоят навсегда», «Когда будет гореть в Англии и Франции?», – пишут возмущенные россияне.

Напомним, в ночь на 21 января в Ленинградской области РФ пожаловались на новую атаку БПЛА. Там слышали звуки дронов, после чего прогремели взрывы в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга на берегу Финского залива Балтийского моря.

Позже власти заявили, что пожар произошел в терминале компании «Новатэк», выпускающей нефть, керосин, дизельную фракцию и мазут.

По состоянию на 9 утра губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пожар локализован.

«Спасатели доложили о локализации возгорания на терминале «НОВАТЭК» в порту Усть-Луга. Уровень пожара понижен до 2», – написал он в своем Telegram-канале.

А глава Кингисеппского района области Юрий Запалатский уточнил, что пожар в терминале порта Усть-Луга начался из-за двух взрывов.

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