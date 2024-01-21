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The Telegraph: Украина строит свою грандиозную «линию Суровикина»

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  • 21.01.2024, 13:20
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The Telegraph: Украина строит свою грандиозную «линию Суровикина»

В том числе и на границе с Беларусью.

Киев начал строительство масштабных линий обороны вдоль линии фронта, а также границы с Россией и Беларусью.

Украина, перейдя к тактике активной обороны, начала в срочном порядке возводить грандиозные оборонительные линии на ключевых участках фронта. Их длина превышает 1 тысячу км.

Об этом говорится в статье издания The Telegraph. Издание называет грандиозные оборонительные сооружения «украинской линией Суровикина».

Сотни километров траншей, бетонных «зубов дракона», подземных опорников и командных пунктов быстро возводятся вдоль всей линии фронта.

Это часть тактики активной обороны, переход к которой в конце минувшего 2023 года объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Особенно активно украинцы усиливают свои тылы в районе Лимана, Авдеевки и Купянска, где российская армия активно наступает.

Новые оборонительные линии появляются не только у фронта, но и вдоль границ с Россией и Беларусью.

Усиленные линии обороны, как отмечают журналисты, еще сильнее замедлят наступающую армию РФ, а также уменьшат потери украинской армии.

Кроме того, ВСУ будет требоваться меньшее количество войск для удержания фронта.

Вместе с тем новая тактика говорит о том, что Киеву на данном этапе пришлось умерить свои амбиции по деоккупации территорий, захваченных армией РФ.

Заморозка линии фронта - это проблема для Киева. «Статическая оборона редко бывает хорошей идеей, поскольку она сковывает способность войск маневрировать… Навыки и физическая подготовка солдат могут легко ухудшиться, если они слишком долго сидят в окопах», - говорится в статье.

Именно поэтому, отмечают эксперты, ВСУ избрали для себя тактику активной обороны. Она предусматривает, что украинцы будут одновременно и удерживать линию фронта и выискивать слабые места противника для обрушения вражеской обороны.

«Похожая тактика привела к неожиданному контрнаступлению в сентябре 2022 года, в ходе которого Киев освободил часть территории в Харьковской области», - пишет The Telegraph.

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