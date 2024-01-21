Певец Шаман устроил диверсию против Кремля
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 21.01.2024, 13:32
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Неожиданный ход конем от главного «русского».
Шаман выпустил песню с двойным смыслом — певец посвятил ее Навальному. По крайней мере, так считают те, кто глубоко копнул в текст и сопоставил символы. Клип вышел 18 января — в этот же день был задержан Навальный, а сам Шаман в клипе этакий узник.
Мы тоже покопались в тексте и кое-что нашли:
«Холодное небо
И сердце в груди на куски»
Навальный в интервью Дудю рассказывал, что отправление, произошедшее в самолете, по ощущениям напоминало сердечный приступ.
«Ты страху не верил
И правду искал вопреки»
Жирный намек на всю деятельность Навального.
«Ты — воин света
Который остался живой»
В Омске Навального откачали.
«Ты, непокоренный судьбой
С победой вернулся домой»
Отсылка на авиакомпанию «Победа», которая выполняла рейс Навального 18 января.
«Не прятался ты за спиной
Здесь каждое сердце с тобой»
Массовые митинги, после которых началась волна «санитарных дел».
«Ты шел, как и прежде
Но близился час роковой»
О том, что Навального могут задержать в аэропорту, знали все. Самолет перенаправляли в Шереметьево вместо запланированного Внуково.
«А люди под небом
Смотрели на вечный огонь»
В столичных аэропортах дежурили силовики, а в здание впускали только по билетам. На входах стояли автозаки.
Несмотря на очень тонкий троллинг, который постоянно позволяет себе Шаман, то зигуя, то запихивая микрофон в трусы, есть сомнения, что он не закладывал в песню реальный смысл.
Сейчас певец — рупор пропаганды, который на своих патриотических песнях зарабатывает огромные деньги. Поддерживая Путина, Шаман показывает свою лояльность власти и выбивает себе место на сцене, а заигрывая с оппозицией, пытается усидеть на двух стульях.
Вероятно, в отношении певца начнутся проверки, которые могут закончиться новым сроком для Навального: кто знает, может, его обвинят в том, что не умер — песни Моргенштерна же подшивали к делу. Сам же Шаман, возможно, станет все отрицать, потому что иначе ни его песни, ни его клипы долго не просуществуют.
А ход конем от главного «русского» страны в преддверии президентских выборов красивый.
Телеграм-канал «Русский декаданс»