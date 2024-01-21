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Певец Шаман устроил диверсию против Кремля

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 21.01.2024, 13:32
  • 3,544
Певец Шаман устроил диверсию против Кремля

Неожиданный ход конем от главного «русского».

Шаман выпустил песню с двойным смыслом — певец посвятил ее Навальному. По крайней мере, так считают те, кто глубоко копнул в текст и сопоставил символы. Клип вышел 18 января — в этот же день был задержан Навальный, а сам Шаман в клипе этакий узник.

Мы тоже покопались в тексте и кое-что нашли:

«Холодное небо

И сердце в груди на куски»

Навальный в интервью Дудю рассказывал, что отправление, произошедшее в самолете, по ощущениям напоминало сердечный приступ.

«Ты страху не верил

И правду искал вопреки»

Жирный намек на всю деятельность Навального.

«Ты — воин света

Который остался живой»

В Омске Навального откачали.

«Ты, непокоренный судьбой

С победой вернулся домой»

Отсылка на авиакомпанию «Победа», которая выполняла рейс Навального 18 января.

«Не прятался ты за спиной

Здесь каждое сердце с тобой»

Массовые митинги, после которых началась волна «санитарных дел».

«Ты шел, как и прежде

Но близился час роковой»

О том, что Навального могут задержать в аэропорту, знали все. Самолет перенаправляли в Шереметьево вместо запланированного Внуково.

«А люди под небом

Смотрели на вечный огонь»

В столичных аэропортах дежурили силовики, а в здание впускали только по билетам. На входах стояли автозаки.

Несмотря на очень тонкий троллинг, который постоянно позволяет себе Шаман, то зигуя, то запихивая микрофон в трусы, есть сомнения, что он не закладывал в песню реальный смысл.

Сейчас певец — рупор пропаганды, который на своих патриотических песнях зарабатывает огромные деньги. Поддерживая Путина, Шаман показывает свою лояльность власти и выбивает себе место на сцене, а заигрывая с оппозицией, пытается усидеть на двух стульях.

Вероятно, в отношении певца начнутся проверки, которые могут закончиться новым сроком для Навального: кто знает, может, его обвинят в том, что не умер — песни Моргенштерна же подшивали к делу. Сам же Шаман, возможно, станет все отрицать, потому что иначе ни его песни, ни его клипы долго не просуществуют.

А ход конем от главного «русского» страны в преддверии президентских выборов красивый.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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