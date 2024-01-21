Как выглядит самая дешевая квартира на месте бывшей колонии в Минске 21.01.2024, 13:37

Речь идет о ЖК «Каскад» около метро Молодежная.

Сайт realt.by показал самую дешевую квартиру в известном ЖК на месте колонии в Минске.

Речь идет о ЖК «Каскад» около метро Молодежная, который начали строить в конце 2000-х, а во второй половине 2010-х полностью сдали.

Квартиры на вторичке появляются здесь достаточно часто. Журналисты показали, как выглядит самая бюджетная из них. За год ее стоимость упала на 9 тысяч долларов.

Евродвушка находится по адресу Скрыганова, 4Б. Это 25-этажный дом 2012 года постройки. Квартира находится на 19-м этаже.

Общая площадь этой квартиры — 54 квадрата, жилая — 30. Кухня совмещена с гостиной. Визуально кухонная зона отделена островом, где установлена варочная панель и духовой шкаф. Еще из техники в комнате есть холодильник, вытяжка и телевизор.

Еще одна комната — детская. Здесь стоит кровать, шкаф и рабочий стол. На полу в детской комнате, как и в зоне гостиной, лежит ламинат.

Санузел в квартире раздельный. Уставновлена душевая кабина. Есть стиральная машина.

Квартира продается больше года. Сейчас ее стоимость на 9 тысяч ниже, чем было в декабре 2022 года. Евродвушка стоит 83 900 долларов (1 565 долларов за квадрат).