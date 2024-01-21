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Буданов рассказал о «клонах» Путина

  • 21.01.2024, 13:52
Буданов рассказал о «клонах» Путина

Украинская разведка установила, кого на самом деле показывают в РФ по телевизору.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов настаивает, что регулярно на телевидении видит «клонов» российского диктатора Владимира Путина.

В интервью Financial Times его спросили о доказательствах того, что у главаря россиян есть двойники, и он ответил, что его аналитики изучают «физиономию Путина... - мочки ушей, расстояние между бровями и так далее».

По словам руководителя ГУР МО, «это не так сложно». «Вы можете легко сделать это сами», - утверждает собеседник.

Ранее эксперты не раз говорили, что у Владимира Путина есть двойники, которые посещают разные мероприятия, а сам диктатор в это время сидит в бункере. В Кремле эту информацию опровергли - спикер Путина Дмитрий Песков утверждал, что глава РФ услугами двойников «не пользуется" и в бункере «не отсиживается».

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