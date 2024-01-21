В Бобруйске милиция открыла стрельбу по прохожему 2 21.01.2024, 13:58

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иллюстративное фото

Он пошел на милиционеров с ножом.

Милиция применила оружие против 44-летнего бобруйчанина с ножом, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщение от местной жительницы поступило на линию 102 вчера около 21:00.

Она рассказала, что мужчина на улице ножом наносит повреждения автомобилям и угрожает гражданам.

По адресу выбыл наряд Бобруйского отдела Департамента охраны МВД. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МВД 21 января и опубликовали видео происшествия.

«На месте происшествия агрессивно настроенный мужчина не выполнял законные требования сотрудников бросить оружие на землю. Когда он направился в сторону милиционеров с ножом, те произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего – по ногам нападавшего», – говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что бобруйчанин попытался совершить попытку суицида, которую предотвратили сотрудники милиции, после чего оказали ему первую помощь. Затем его доставили в медучреждение.

За последние два месяца это как минимум пятый случай, когда милиция стреляет в нарушителей. Некоторые случаи заканчиваются гибелью людей.