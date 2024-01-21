ГУР нанесло удар по Смоленскому авиационному заводу 1 21.01.2024, 14:07

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Предприятие выпускает ракеты Х-59 разных модификаций класса «воздух-земля».

В Смоленской области России был атакован авиаремонтный завод. Предприятие занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

По данным источников, за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

В Смоленской области находится авиационный завод. В октябре 2023 года его также атаковали дроны, это была операция ГУР Минобороны.

Из открытых источников известно, что на Смоленском авиационном заводе производятся ракеты Х-59 разных модификаций класса «воздух-земля». Этими ракетами россияне часто обстреливают Украину.

Этой ночью также был атакован завод «Щегловский вал» в Туле. Там производят зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С" и «Панцирь-С1».

По данным источников, это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.

Также ночью вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По предварительным данным, там также летали дроны, после чего загорелся газовый терминал компании «Новатек».