Как открутить шуруп без отвертки: три самых простых способа 2 21.01.2024, 14:15

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Бывают случаи, когда нужного инструмента нет под рукой.

Бывают случаи, когда нужно открутить шуруп или саморез, а под руками нет инструментов, которые помогли бы это сделать. Но в таком случае не стоит опускать руки, ведь есть несколько простых способов, как это сделать с помощью подручных средств.

Итак, давайте разберемся, как открутить шуруп без отвертки, пишет glavred.info.

1. Монета

Это один из довольно распространенных простейших способов. Нужно вставить монету в углубление, после чего повернуть против часовой стрелки.

2. Нож

Еще один способ, как можно выйти из этой ситуации, если под руками нет специальной отвертки. Нож точно есть у каждого дома, поэтому он спасет ситуацию. Нужно вставить кухонный нож в углубление шурупа и прокрутить. Но учитывайте прочность ножа – если материал изделия не очень прочный, есть риск его сломать или погнуть.

3. Старая зубная щетка

Такой лайфхак тоже может спасти ситуацию. Нужно взять старую зубную щетку, расплавить конец ее ручки с помощью зажигалки, а после этого быстро поставить расплавленный конец на верхушку шурупа. Нужно подождать, пока расплавленный пластик снова застынет, а тогда провернуть зубную щетку против часовой стрелки.

Однако если шуруп закручен очень сильно, то щетка может просто сломаться.