СМИ: Израиль ликвидировал в Сирии российского генерала и полковников
- 21.01.2024, 14:19
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Шестеро высокопоставленных офицеров были военными советниками.
В результате удара Израиля по Сирии, вероятно, погибли шестеро российских военных советников. Один из погибших - возможно, генерал. Также погибли двое полковников, сообщает «Апостроф».
Об этом также пишут российские СМИ, ссылаясь на свои источники в Минобороны и Генштабе РФ.
Имена военных сейчас не разглашаются. Данные о гибели генерала пока не подтверждены.