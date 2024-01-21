СМИ: Израиль ликвидировал в Сирии российского генерала и полковников 21.01.2024, 14:19

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Шестеро высокопоставленных офицеров были военными советниками.

В результате удара Израиля по Сирии, вероятно, погибли шестеро российских военных советников. Один из погибших - возможно, генерал. Также погибли двое полковников, сообщает «Апостроф».

Об этом также пишут российские СМИ, ссылаясь на свои источники в Минобороны и Генштабе РФ.

Имена военных сейчас не разглашаются. Данные о гибели генерала пока не подтверждены.