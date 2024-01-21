Популярную украинскую актрису шокировало хамство российских туристов в Египте 3 21.01.2024, 14:35

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Анастасия Цымбалару

Угрожали и кричали «раша гуд».

Популярная украинская актриса Анастасия Цымбалару отправилась на отдых в Шарм-эш-Шейх, Египет. Этот отпуск был запланирован еще на 26 февраля 2022 года, но по понятным причинам был отменен. Потраченные деньги за тур, включая билеты и проживание в отеле, тогда не вернули, но позволили отсрочить приезд. Знаменитость так и сделала. Впрочем, отдохнуть нормально не удалось из-за большого наплыва неадекватных туристов из России.

О неприятном опыте встречи россиян в Египте Цымбалару рассказала в своих InstaStories.

Так, сначала звезда сериала «Женский доктор» поделилась: «Отдыхать» уже просто невозможно. Нашествие россиян такое… Пьяное б…ло. Зашла в туалет, стоят уже в 11 утра в ж… пьяные россияне, кричащие «раша гуд». Постоянно приходят, пытаются «кадрить». Такая мерзость».

Актриса решила игнорировать россиян, хотя иногда их поведение, как поделилась Цымбалару, перетекало в прямые угрозы.

«Персоны, которые постоянно цепляются, не понимают, когда их игнорируют, отворачиваются, говорят (на английском, украинском, потому что язык не поворачивается говорить на их языке) нас не трогать. Вечные комментарии, проходя мимо, вчера пытались всучить нам виски, сегодня – мороженое, которое демонстрационно полетело в помойку, наконец решили сказать: «Девочки, мы за вами следим, мы вас видим!» После этого мы пошли искать лежаки в самый конец пляжа», – рассказала актриса.