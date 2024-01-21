В Севастополе прогремели две серии мощных взрывов 21.01.2024, 14:38

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Сообщается об атаке ракетами

Сегодня, 21 января, прогремели две серии взрывов в Севастополе в оккупированном Крыму.

Там была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

По словам местных жителей, вначале в Севастополе было по меньшей мере три взрыва. Они прозвучали около 12:38.

Перед этим российские пропагандисты сообщили, что в Севастополе объявили воздушную тревогу и ракетную угрозу.

Кроме того, российские оккупанты на фоне этого перекрыли движение по Крымскому мосту.

В Telegram-канале «Крымский ветер» заявили, что первая серия взрывов в Севастополе прогремела около 12:40. Еще через 15 минут в городе слышали еще четыре мощных взрыва.

Даже не дожидаясь отбоя воздушной тревоги российские пропагандисты уже успели отчитаться, что оккупанты сбили на севере Крыма две крылатые ракеты Storm Shadow. Еще две цели, по легенде пропагандистов, якобы были уничтожены над акваторией Черного моря на подлете к Севастополю.